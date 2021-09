Taliban nedostal možnosť vystúpiť na Valnom zhromaždení OSN

O vystúpenie žiadal talibanský minister zahraničných vecí.

26. sep 2021 o 9:29 TASR

NEW YORK. Afganské militantné hnutie Taliban nedostalo možnosť prihovoriť sa k svetovým lídrom v rámci tohtoročnej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. V nedeľu to uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra DPA.

Všeobecná rozprava 76. Valného zhromaždenia OSN, v rámci ktorej vystupujú predstavitelia štátov z celého sveta, sa začala 21. septembra a potrvá do pondelka.

Dujarric potvrdil, že za Afganistan v pondelok vystúpi afganský vyslanec Ghulám Isakzaj.

O vystúpenie v mene Afganistanu najskôr, už v polovici septembra, požiadal práve Isakzaj, ktorý pri OSN zastupoval kábulskú vládu, v auguste fakticky zosadenú hnutím Taliban. Zo strany OSN bol následne potvrdený ako vedúci afganskej delegácie na Valnom zhromaždení OSN.

V pondelok 20. septembra, deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy, dostal generálny tajomník OSN António Guterres ďalšiu žiadosť o vystúpenie na Valnom zhromaždení, tentokrát od nového talibanského dočasného ministra zahraničných vecí Amíra Chána Muttákího.

V liste tiež napísal, že doterajší afganský veľvyslanec pri OSN už nie je zástupcom Afganistanu, keďže zosadený prezident Ašraf Ghaní nie je viac hlavou štátu.

Taliban tiež oznámil, že za nového stáleho zástupcu krajiny pri OSN nominoval jedného zo svojich hovorcov Suhajla Šahína.

Žiadosti oboch súperiacich strán mal posúdiť príslušný akreditačný výbor OSN. Ten dosiaľ nemal naplánované žiadne zasadnutie, takže na poste zostáva súčasný afganský veľvyslanec, dodáva DPA.