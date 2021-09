Súd pozastavil nariadenie o povinnom očkovaní zamestnancov škôl v New Yorku

Sudca druhostupňového súdu prípad postúpil trojčlennej porote, rozhodnúť by mohla už cez týždeň.

25. sep 2021 o 20:50 TASR

Niekoľko učiteľov v New Yorku protestovalo proti povinnému očkovaniu. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Odvolací súd pozastavil nariadenie o zavedení povinného očkovania proti koronavírusu pre učiteľov a ďalších pracovníkov verejných škôl v New Yorku. Stalo sa tak len niekoľko dní predtým, ako toto nariadenie malo vstúpiť do platnosti. V sobotu o tom informovala agentúra AP.

Nariadenie o povinnom očkovaní zamestnancov najväčšieho školského systému v USA malo vstúpiť do platnosti v pondelok, avšak sudca druhostupňového obvodného odvolacieho súdu toto nariadenie dočasne pozastavil a prípad urýchlene postúpil trojčlennej porote.

Hovorkyňa newyorského odboru pre vzdelávanie Danielle Filsonová uviedla, že miestni predstavitelia očakávajú, že obvodný súd v tejto veci rozhodne už budúci týždeň.

"Sme presvedčení, že naše nariadenie o očkovaní bude podporené, keď (súdu) odprezentujeme všetky fakty. Je to totiž úroveň ochrany, ktorú si naši študenti a zamestnanci zaslúžia," uviedla Filsonová.

Podľa Filsonovej je viac ako 82 percent zamestnancov školstva v New Yorku zaočkovaných. Napriek tomu však odbory reprezentujúce učiteľov a riaditeľov newyorských škôl varovali, že systém, ktorého súčasťou je asi milión študentov, môže v dôsledku nariadenia o povinnom očkovaní postrádať až 10-tisíc učiteľov a iných školských zamestnancov.

Starosta New Yorku Bill de Blasio zatiaľ odmietal výzvy na odloženie tohto nariadenia, píše AP.