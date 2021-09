Moskovská polícia varuje pred účasťou na akcii zvolanej na sobotu komunistami

Na policajné stanice bolo predvedených niekoľko aktivistov.

24. sep 2021 o 21:20 TASR

MOSKVA Príslušníci ruských bezpečnostných zložiek v civile v piatok obkľúčili sídlo Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) v Moskve.

Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Podľa člena vedenia KPRF Pavla Ivanova táto policajná akcia súvisí s plánom strany uskutočniť v sobotu v centre Moskvy ďalšie stretnutie jej poslancov s voličmi. Moskovská radnica im však toto podujatie nepovolila.

Podľa webu Sota polícia v piatok hliadkovala aj pri budove moskovskej Mestskej dumy - policajti údajne čakali na poslancov za KPRF a ich asistentov.

Médiá informovali, že na policajné stanice bolo predvedených niekoľko aktivistov a najmenej jedna komunálna poslankyňa.

Zadržaná bola poslankyňa KPRF Jelena Jančuková, ktorá tento krok polície spája s pondelkovým protestom komunistov proti falšovaniu výsledkov nedávnych volieb.

V súvislosti s plánmi na sobotňajší protest moskovské policajné veliteľstvo upozornilo občanov, že ide o úradne nepovolenú akciu.

Varovalo, že pokusy uskutočniť toto podujatie i akékoľvek provokácie zo strany jeho účastníkov budú vyhodnotené ako ohrozenie verejného poriadku a budú „okamžite zmarené".

Rozhlasová stanica Echo Moskvy tiež informovala, že polícia v piatok zadržala a následne vypočula koordinátora hnutia Ľavicový front Sergeja Udaľcova, ktorý na internete zverejnil výzvu na účasť na sobotňajšom mítingu organizovanom KPRF.

Podpredseda Ústredného výboru KPRF Vladimir Kašin v pondelok uviedol, že komunisti v Moskve podali na príslušné úrady oznámenia, že 20. a 25. septembra, ako aj 3. októbra chcú zvolať verejné zhromaždenia a "zhrnúť (na nich) výsledky volieb". Moskovská radnica ich však nepovolila s odvolaním sa na protipandemické opatrenia.

Na margo týchto protestov sa známy ruský novinár a komentátor Nikolaj Svanidze pre Echo Moskvy vyjadril, že KPRF nepovažuje za reálneho odporcu Kremľa. Vysvetlil, že v čase volieb sa KPRF javí ako opozícia, ale "teraz ňou byť prestanú, uvidíte".

Poukázal na to, že KPRF a Kremeľ sa zhodujú v zahraničnej politike: komunisti razia "antizápadnú a antiliberálnu líniu Kremľa" a často dokonca idú ešte ďalej ako Kremeľ, napríklad "v oslavovaní (sovietskeho diktátora Josifa) Stalina".

Svanidze poukázal aj to, že ruskí komunisti sa do sporov s Kremľom veľmi nepúšťajú. Komunisti v Rusku by sa mohli stať opozíciou, ak "zoslabne Putin, ak zoslabne Kremeľ". Keď "vznikne reálna perspektíva boja o moc, vtedy (komunisti) ukážu tesáky, ktoré teraz schovávajú".

Podľa Svanidzeho úspech komunistov v nedávnych voľbách vonkoncom nie je dôsledkom ich predvolebnej kampane, ale výsledkom hlasovania voličov na protest proti prokremeľskej strane Jednotné Rusko.