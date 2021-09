Štáty Únie majú problém dohodnúť sa na spoločnej pozícii v otázke klímy

Krajiny nevedia stanoviť spoločný časový rámec.

24. sep 2021 o 14:18 TASR

BRUSEL. Členské štáty Európskej únie sa nevedia dohodnúť na spoločnej pozícii, ktorú budú chcieť zaujať počas novembrovej konferencie COP26 o klimatických zmenách.

Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje a dokumenty, ktoré má k dispozícii.

Ciele Bruselu patria k najambicióznejším na svete

Jednou z otázok, na ktorej sa EÚ doteraz nezhodla, je to, či by sa klimatické ciele jednotlivých členských krajín mali riadiť "spoločným časovým rámcom". Celkovo 27 členských štátov EÚ zostáva podľa Reuters rozdelených v otázke toho, či by sa ciele mali vzťahovať na päť- alebo desaťročné obdobie.

Agentúra pripomína, že ciele Bruselu v oblasti znižovania emisií patria k najambicióznejším na svete a európske spoločenstvo sa snaží povzbudiť aj ostatné krajiny sveta, aby si stanovili prísnejšie klimatické ciele.

Spoločnú vyjednávaciu pozíciu EÚ musia podľa Reuters schváliť všetci členovia Únie. Niektorí diplomati sú údajne znepokojení z toho, že blok nepredloží jednotnú pozíciu.

"Aký signál dáva EÚ svetu, ak nedokážeme ani zosúladiť spoločné časové rámce s parížskou (klimatickou) dohodou?" povedal pre Reuters nemenovaný diplomat z krajiny, ktorá podporuje päťročný časový rámec.

Rozmýšľajú nad piatimi alebo desiatimi rokmi

Podľa predstaviteľov EÚ, ktorí sú s vyjednávaniami oboznámení, väčšina krajín Únie, vrátane Dánska, Holandska, Španielska, Luxemburska a Francúzska, podporuje päťročné časové obdobie pre klimatické záväzky.

Tieto štáty vychádzajú z toho, že kratší päťročný cyklus by vyvinul na krajiny väčší tlak na stanovenie ambicióznych klimatických cieľov a pomohol by efektívne sledovať, či krajiny znižujú emisie dostatočne rýchlo na odvrátenie katastrofických klimatických zmien.

Zástancovia kratšieho časového rámca sa tiež obávajú, že "desaťročný prísľub" spôsobí to, že krajiny s nižšími klimatickými cieľmi sa budú vyhýbať plneniu záväzkov možno aj celé desaťročie.

Napríklad Poľsko, Bulharsko a Rumunsko podľa informácií Reuters chcú dať krajinám na výber buď päťročný, alebo desaťročný časový rámec. Podľa dokumentu, ktorý má Reuters k dispozícii, by chcel Brusel uprednostniť päťročné časové obdobie.

Klimatický summit, konaný pod záštitou Organizácie Spojených národov, sa uskutoční 1. až 12. novembra v Glasgowe. Na podujatie majú pricestovať desiatky predstaviteľov krajín z celého sveta. Okrem politikov sa na COP26 zúčastní aj mnoho podnikateľov a klimatických expertov.