Špeciálny vyslanec pre Haiti odstúpil pre hromadné deportácie

Aj Biden sa snaží zastaviť prílev migrantov prichádzajúcich do USA cez hranice s Mexikom.

24. sep 2021 o 6:14 TASR

PORT AU PRINCE. Špeciálny vyslanec Spojených štátov pre Haiti Daniel Foote vo štvrtok po dvoch mesiacoch od zvolenia odstúpil z funkcie.

Dôvodom sú hromadné deportácie haitských migrantov z USA, ktoré ostro odsúdil, informuje agentúra AFP.

Foote odmietol byť spájaný s "neľudským, kontraproduktívnym rozhodnutím Spojených štátov deportovať tisíce haitských utečencov a nelegálnych migrantov do Haiti".

Varoval, že ďalší utečenci, ktorí sa vracajú do vlasti, spôsobia nárast kriminality a ešte viac beznádeje. Túto krajinu ležiacu v Karibskom mori opísal ako miesto, kde sa "americkí diplomati pre nebezpečenstvo, ktoré predstavujú ozbrojené gangy kontrolujúce každodenný život zdržiavajú v uzavretých areáloch".

Administratívu prezidenta Joea Bidena obvinil z toho, že nepodporuje návrat k demokracii na Haiti po tom, čo tam v júli došlo k atentátu na prezidenta Jovenela Moisa.

Bidenova administratíva podľa jeho slov "ignorovala a zamietla" jeho politické odporúčania v tejto situácii. Americkí predstavitelia však s jeho tvrdeniami nesúhlasia. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken uviedol, že Foote odstúpil pre nezhody ohľadom politických postupov.

Haiťania podľa Blinkena mylne veria tomu, že môžu v USA zostať na základe ochrany, ktorej poskytnutie ohlásil Biden. Tá však platí len pre ľudí, ktorí sa už v Spojených štátoch nachádzajú, zdôraznil.

Súčasný šéf Bieleho domu, demokrat Biden, sľuboval humánnejší prístup k prisťahovalcom v porovnaní so svojím republikánskym predchodcom Donaldom Trumpom.

Od svojho januárového nástupu do úradu sa však aj Biden snaží zastaviť prílev migrantov prichádzajúcich do USA cez hranice s Mexikom. Počas jeho vlády bolo už do Haiti počas 12 letov deportovaných 1400 ľudí. Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) tvorili dve tretiny z nich ženy a deti.