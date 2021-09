Francúzsko považuje zrušenú zmluvu na ponorky za bodnutie do chrbta

Ministri Le Drian a Blinken rokovali za zatvorenými dverami o francúzsko-americkej kríze.

23. sep 2021 o 21:20 TASR

NEW YORK. Vyriešenie diplomatickej krízy medzi Francúzskom a Spojenými štátmi v súvislosti so zrušeným kontraktom na nákup francúzskych ponoriek zo strany Austrálie si "žiada čas a konkrétne kroky".

Uviedol to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian po štvrtkovom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom v New Yorku, informovala agentúra AFP.

Podľa šéfa francúzskej diplomacie stredajší telefonický rozhovor najvyšších predstaviteľov oboch krajín - Emmanuela Macrona a Joea Bidena - bol prvým krokom k obnove narušených vzťahov medzi Parížom a Washingtonom.

Bodnutie do chrbta

Le Drian a Blinken sa stretli za zatvorenými dverami v priestoroch francúzskeho zastúpenia pri OSN. Ich rokovanie trvalo približne hodinu.

Francúzsky minister minulý týždeň označil kroky USA a Británie vedúce k zrušeniu zmluvy na nákup 12 francúzskych vojenských ponoriek v hodnote 31 miliárd eur zo strany Austrálie za "bodnutie do chrbta".

Le Drian a Blinken sa teraz podľa tlačového odboru francúzskeho ministerstva zahraničných vecí "dohodli na udržiavaní úzkeho kontaktu" s cieľom "obnovenia dôvery". Francúzske ministerstvo k tomu neuviedlo žiadne ďalšie podrobnosti.

Austrália zrušila nákup naftových ponoriek

Nový bezpečnostný pakt AUKUS medzi Austráliou, Britániou a USA zahŕňa vzájomnú výmenu spravodajských informácií.

Predovšetkým však Austrália vďaka nemu získa prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon.

V dôsledku toho Austrália zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek, ktorú pred piatimi rokmi uzavrela s francúzskou firmou Naval Group.

Paríž sa pritom o zrušení zmluvy dozvedel iba niekoľko hodín pred jeho zverejnením.