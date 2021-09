Izraelskí pedagógovia môžu učiť len s covid pasom



23. sep 2021 o 16:19 TASR

Žiaci prichádzajú do školy v meste Herzlija v centrálnom Izraeli. (Zdroj: TASR/AP)

TEL AVIV. Izraelské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok nariadilo riaditeľom škôl, aby od 3. októbra zakázali vstup do areálu školy všetkým učiteľom, ktorí nemajú takzvaný zelený preukaz.

Pedagógom, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť učiť, hrozí, že nedostanú ani mzdu, pretože ich neprítomnosť v práci sa bude považovať za neoprávnenú absenciu, uviedlo ministerstvo školstva podľa agentúry DPA.

Ani dištančne. Odbory protestujú

Učitelia, ktorí nemajú covidpas, nebudú môcť učiť ani dištančne, dodal web The Times of Israel.

Učiteľské odbory proti tomuto rozhodnutiu ostro protestovali, informoval spravodajský denník The Times of Israel.

Pripomenul, že už od začiatku školského roka - od 2. septembra - sú učitelia v Izraeli povinní mať covidpas na vstup do škôl. Tí, ktorí ho nemali, nepracovali, ale dostávali mzdu.

Ran Erez, predseda Združenia učiteľov stredných škôl, je proti zmene doterajších pravidiel. Vysvetlil, že "existuje niekoľko činností, ktoré je možné zadať učiteľovi, aby ich robil z domu, ako napríklad dištantné doučovanie študentov v karanténe alebo hodiny cez aplikáciu Zoom".

Covidpas, tzv. zelený pas, vydávajú v Izraeli osobám, ktoré boli zaočkované proti covidu alebo túto chorobu prekonali.

S cieľom zabrániť tomu, aby sa na učiteľov zameriavali pravidlá covidpasov, sa Erez obrátil na najvyšší súdny dvor s požiadavkou, aby sa tento systém uplatňoval aj na neočkovaných žiakov starších ako 12 rokov, ktorí majú nárok na všetky tri dávky vakcíny, teda vrátane posilňovacej.

Komplikácie pre stovky učiteľov

Menaše Levy, predseda Asociácie riaditeľov stredných škôl, sa domnieva, že nové pravidlá sa týkajú iba niekoľkých stoviek učiteľov z celkovo 210 000 pracovníkov v školstve.

Podľa medializovaných informácií platnosť vydaných covidpasov sa v Izraeli od 3. októbra obmedzí na šesť mesiacov od druhej dávke očkovania. Potom sa zaočkovaní budú musieť podrobiť imunizácii treťou, posilňovacou, dávkou vakcíny.

Súčasť očkovacej kampane

Izrael sa momentálne snaží zintenzívniť stagnujúcu očkovaciu kampaň v situácii, keď krajina naďalej zápasí s vysokým nárastom počtu infikovaných, chce o vhodnosti očkovania presviedčať aj skeptikov i antivaxerov.

The Times of Israel zdôvodnil výber termínu platnosti nových zmien tým, že 3. októbrom sa začne prvý "úplný" vyučovací týždeň po prázdninách súvisiacich so sviatkom stánkov - sukkot.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok hlásilo 5921 nových prípadov potvrdenej nákazy koronavírusom.

Obomi dávkami vakcíny je v Izraeli zaočkovaných okolo 60 percent z 9,4 milióna obyvateľov a necelých 34 percent z nich dostali tretiu, posilňovaciu, dávku vakcíny.

Odborníci v Izraeli v posledných dňoch varujú, že zdravotný systém je preťažený neočkovanými, vážne chorými pacientmi s covidom.

Izrael sa koncom júla stal prvou krajinou na svete, ktorá začala ponúkať posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu.

Záujemca o ňu musí spĺňať jedinú podmienku, a to že od druhej dávky očkovania mu uplynulo najmenej päť mesiacov.