Na severe Kolumbie uviazli tisíce migrantov smerujúcich do USA

Migranti uviazli v pobrežnom meste Necocli ležiacom v provincii Antioquia.

22. sep 2021 o 22:03 TASR

BOGOTA. Na severe Kolumbie uviazlo takmer 19-tisíc migrantov, ktorí dúfajú, že sa im odtiaľ podarí dostať do Panamy a následne do USA. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.

Migranti uviazli v pobrežnom meste Necocli ležiacom v provincii Antioquia. Podľa kolumbijských úradov ide väčšinou o Haiťanov. Niektorí sa tam nachádzajú už niekoľko týždňov.

Počet migrantov prichádzajúcich zo severu Kolumbie a smerujúcich cez Panamu ďalej do Severnej Ameriky sa v roku 2020 výrazne znížil v dôsledku cestovných obmedzení spojených s koronavírusovou pandémiou a následného zatvárania hraníc. V posledných týždňoch ich však prišli do Necocli tisíce.

Z tohto mesta migranti zvyčajne pokračujú loďou cez záliv Urabá do kolumbijskej dediny Acandi, ktorá leží pri hraniciach s Panamou. Odtiaľ sa následne pešo presúvajú cez náročný terén, pričom cestu im často sťažujú aj zlé poveternostné podmienky. Nebezpečenstvo pre nich predstavujú i obchodníci s drogami, pripomína AFP.

Spojené štáty začali v nedeľu s deportáciami stoviek migrantov z Haiti, ktorí sa na ich územie dostali z Mexika.

Takéto deportácie boli dočasne pozastavené po tom, ako Haiti v auguste zasiahlo zemetrasenie. USA ich však obnovili po tom, ako na ich územie prišlo z Mexika viac než 15.000 Haiťanov.

Nový americký prezident, demokrat Joe Biden, sľuboval humánnejší prístup k prisťahovalcom v porovnaní so svojím republikánskym predchodcom Donaldom Trumpom. Od svojho januárového nástupu do úradu sa však aj Biden snaží zastaviť prílev migrantov prichádzajúcich do USA cez hranice s Mexikom. Čelí pritom narastajúcemu tlaku zo strany republikánov i demokratov, ktorí chcú, aby záležitosť urýchlene vyriešil.