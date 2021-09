Ankara varovala grécku loď, aby nevstupovala do jej teritoriálnych vôd

Nenastal žiadny fyzický zásah zo strany tureckého plavidla.

22. sep 2021 o 20:10 SITA

ISTANBUL. Turecká vojnová loď v stredu vyslala varovanie smerom ku gréckemu výskumnému plavidlu, aby mu zabránilo vplávať do územia, ktoré Ankara považuje za svoje teritoriálne vody.

Udialo sa tak približne rok po tom, čo napätie medzi oboma štátmi vo východnom Stredomorí takmer prerástlo do otvoreného konfliktu.

Ako uviedlo turecké ministerstvo obrany, fregata Oruc Reis musela pomocou vysielačiek upozorniť prieskumnú loď Nautical Geo pri pokuse vstúpiť do tureckých teritoriálnych vôd.

Nenastal však žiadny fyzický zásah zo strany tureckého plavidla.

Ministerstvo odsúdilo grécku „nezákonnú, provokatívnu a expanzívnu iniciatívu“ pod rúškom vedeckého výskumu a uviedlo, že Turecko je „odhodlané chrániť a brániť svoje práva a záujmy“.

Ankara neuviedla presný čas incidentu, no podľa námorných monitorovacích systémov loď Nautical Geo v stredu zakotvila v Irakliu na gréckom ostrove Kréta.

Plavidlo v uplynulých dňoch operovalo aj pri východnom pobreží spomenutej Kréty, ktoré Turecko považuje za svoje vody.

Grécko a Turecko sa v spomenutej oblasti východného Stredomoria sporia o práva na ťažbu nerastného bohatstva, keďže sa nevedia zhodnúť na priemyselnej a hospodárskej hranici.

Kľúčovou otázkou v spore medzi Gréckom a Tureckom je to, či by sa pri určovaní hranice mali brať do úvahy ostrovy. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor. Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.