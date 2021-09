Boj za demokratické Rusko je maratón, nie šprint, hovorí Navaľnyj

Svojich prívržencov Navaľnyj vyzval, aby pokračovali v práci.

21. sep 2021 o 18:38 TASR

MOSKVA. Väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj v utorok v reakcii na výsledok volieb do Štátnej dumy a ďalších zastupiteľstiev uviedol, že boj za demokratické Rusko "nie je šprint, ale dlhý ťažký maratón".

Uvádza sa to podľa agentúry AFP v Navaľného vyhlásení k parlamentným voľbám, ktoré opozícia kritizuje ako podvod na voličoch.

Navaľnyj ocenil, že jeho stúpenci využili možnosť hlasovať vo voľbách takticky, ako im to jeho tím odporúčal. Uviedol však, že výsledky tohto tzv. Chytrého hlasovania "boli ukradnuté, primitívne prepísané" a výsledkom je, že "strana Putinových zlodejov Jednotné Rusko, porazená voličmi, opäť získava väčšinu v Dume".

Navaľnyj ďakoval účastníkom na kampani

Svojich prívržencov Navaľnyj vyzval, aby pokračovali v práci. Víťazstvo vo voľbách v Rusku pozostáva podľa neho z troch častí: treba "získať viac hlasov voličov; delegovať pozorovateľov a dať po prstoch všetkým, ktorí by chceli kradnúť hlasy voličov (a oni to určite budú chcieť); ak už hlasy ukradli, treba vyjsť do ulíc a vziať si ich späť. Brániť svoje právo na čestné voľby".

Hlavným výsledkom volieb je, že ľudia pochopili, že Jednotné Rusko sa už neteší podpore voličov a muselo sfalšovať výsledky volieb, aby zostalo pri moci.

"My sme väčšina", "My máme moc" už od 19. septembra nie sú slogany, ale výsledok volieb, deklaroval Navaľnyj.

Uznal, že ľudia majú po voľbách právo na sklamanie a pocit márnosti. Vyzval ich, aby sa tým nedali uniesť, ale spomenuli si, že "máme len jednu vlasť, bez ohľadu na to, kde geograficky žijeme. A boj za ňu, to nie je šprint, ale dlhý, ťažký maratón".

"Tešte sa, že sme sa už naučili dobehnúť ho ako prví," apeloval Navaľnyj.

Vo svojom vyhlásení sa tiež poďakoval všetkým kandidátom, ktorých jeho tím odporučil voličom v rámci Chytrého hlasovania, i všetkým pozorovateľom a kolegom, "všetkým tým, ktorí sa zúčastnili a zúčastnia na Chytrom hlasovaní - veľkej a zložitej bitke za lepšiu budúcnosť Ruska. Vy ste tieto voľby vyhrali - nech je na tabuliach, čo len chce".

Opozícia upozornila na nezrovnalosti

Bezprostredne po voľbách opozícia upozornila na veľké nezrovnalosti pri hlasovaní i sčítaní hlasov.

V roku 2011 rovnaké podozrenia vyústili do masových protestov vedených Navaľným, ktorý bol v januári zatknutý a uväznený za staré obvinenia z podvodu. Súdny proces s ním sa konal krátko po tom, ako sa vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obvinil Kremeľ.

V pondelok večer sa v centre Moskvy konalo úradmi nepovolené zhromaždenie na protest proti výsledkom volieb, ktoré sa konali od 17. do 19. septembra. Akcia za účasti niekoľkých stoviek ľudí sa uskutočnila na výzvu členov Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF).

Ako pripomenula AFP, KPRF si v parlamentných voľbách v porovnaní s rokom 2016 polepšila - kým pred piatimi rokmi ju volilo 13,3 percenta voličov, v tento rok získala 18,9 percenta hlasov a je druhou najúspešnejšou stranou po prokremeľskom Jednotnom Rusku.

Jednotné Rusko - podľa predbežných výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou - volilo 49,8 percenta zúčastnených voličov, čo je v porovnaní s výsledkom z roku 2016 pokles, keďže vtedy jej kandidátov podporilo 54,2 percenta hlasujúcich.