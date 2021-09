Paríž pripúšťa, že partnerov v Úniu vyzve na odklad obchodných rokovaní s Austráliou

Austrália zrušila skorší kontrakt s Francúzskom.

21. sep 2021 o 13:46 SITA

PARÍŽ. Francúzsko zvažuje, že svojich partnerov v Európskej únii vyzve na odklad rokovaní o budúcej obchodnej dohode s Austráliou.

Vláda v Paríži sa sťažuje na nedostatok dôvery po tom, čo Austrália uzavrela veľkú obrannú dohodu s USA a Veľkou Britániou, čím zrušila skorší kontrakt s Francúzskom.

Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune v utorok uviedol, že na stretnutí so svojimi rezortnými kolegami v Bruseli predloží otázku zmluvy známej pod skratkou AUKUS a jej dopadov na bezpečnosť.

Paríž podľa neho tiež zabezpečí, aby sa o problematike budúci mesiac hovorilo v rámci samitov Únie a ministerských stretnutí.

Austrália minulý týždeň nečakane zrušila kontrakt z roku 2016, na základe ktorého jej malo Francúzsko dodať 12 konvenčných diesel-elektrických ponoriek za najmenej 66 miliárd dolárov.

Namiesto toho podpísala dohodu s USA a Veľkou Britániou o dodávke ôsmich ponoriek na jadrový pohon. Kontrakt vyvolal diplomatickú krízu medzi Francúzskom a Spojenými štátmi.

Paríž tvrdí, že o novej dohode nebol vopred informovaný a na znak nesúhlasu stiahol domov svojich veľvyslancov z USA a Austrálie.

„Je to otázka dôvery... Keď raz dáte svoje slovo, má to určitú hodnotu, medzi spojencami, medzi demokraciami, medzi partnermi a v tomto prípade toto slovo nebolo dodržané... takže to, samozrejme, vytvára narušenie dôvery,“ povedal novinárom Beaune.

„Musíme byť pevní, nie ako Francúzi, ale ako Európania, pretože ide o spôsob, akým spolupracujeme ako spojenci,“ dodal francúzsky minister.

Na otázku, či Francúzsko vyzve na zastavenie obchodných rokovaní s Austráliou, ktoré trvajú od roku 2018, Beaune odpovedal, že „to patrí medzi body, o ktorých musíme spoločne diskutovať“.

Európska komisia ako výkonný orgán únie vedie obchodné rokovania na základe mandátu, ktorý dostáva od svojich 27 členských krajín. Členské štáty sa do rokovaní priamo nezapájajú. Každý obchodný pakt však musí byť schválený jednomyseľne, čo znamená, že jednotlivé krajiny majú právo veta.