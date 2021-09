Rusko kritizovalo systém pozorovateľských misií sledujúcich voľby

Rusko evidovalo na voľbách 245 medzinárodných pozorovateľov z 59 krajín sveta.

21. sep 2021 o 13:00 TASR

MOSKVA. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a jej Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) zlyhali vo svojej misii súvisiacej s pozorovaním volieb nielen v Rusku, ale aj vo svete.

V utorok to vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informovala agentúra RIA Novosti.

"Nanešťastie ODIHR nezvládlo svoju misiu nielen v súvislosti s našou krajinou (Ruskom), ale globálne. Práve medzinárodní pozorovatelia sú mechanizmom, ktorý má rešpektujúcim spôsobom a nezávisle pozorovať to, čo sa deje na území nezávislých štátov, pre druhé nezávislé štáty," uviedla Zacharovová.

Pozorovatelia OBSE v Rusku chýbali

Pozorovatelia OBSE sa na tohtoročných ruských voľbách nezúčastnili, pretože Rusko obmedzilo ich počet pre pandémiu koronavírusu.

Zacharovová však v pondelok odmietla tvrdenia EÚ o absencii nezávislých volebných pozorovateľov v ruských voľbách.

Podľa je slov sa na voľbách zúčastnilo 245 medzinárodných pozorovateľov z 59 krajín sveta.

Rusko kritizuje dohľad na voľbami v Nemecku

Hovorkyňa zároveň poukázala na to, že voľby do nemeckého Spolkového snemu (Bundestag), ktoré sa uskutočnia 26. septembra, by mali monitorovať iba štyria medzinárodní pozorovatelia z OBSE. Tento prístup označila za zaujatý.

Trojdňové hlasovanie, ktoré sa skončilo v nedeľu, prinieslo strane Jednotné Rusko podporujúcej prezidenta Vladimira Putina jednoznačné víťazstvo aj napriek tomu, že prieskumy verejnej mienky naznačovali, že strana má historicky najnižšiu priazeň voličov. Účasť voličov na hlasovaní dosiahla 51,68 percenta.