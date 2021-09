Taliban sa návratom dievčat do škôl bude zaoberať až po vytvorení vlády

Hnutie sa nevyjadrilo k minulotýždňovému zatvoreniu ministerstva pre záležitosti žien.

21. sep 2021 o 10:58 TASR

KÁBUL. Dievčatá v Afganistane sa do škôl vrátia tak skoro, ako to len bude možné.

V utorok to uviedol hovorca hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid po tom, ako ohlásil, kto obsadí zostávajúce pozície v čisto mužskej vláde, informovala agentúra AFP.

Vláda zahŕňa členov etnických menšín ako Hazári – perzsky hovoriaca národnostná menšina hlásiaca sa k šiitskej vetve islamu.

"Je povinnosťou OSN uznať našu vládu," povedal Mudžáhid a dodal, že ostatné krajiny vrátane európskych, ázijských a islamských by s Talibanom mali nadviazať diplomatické vzťahy.

Ženy podľa neho budú do vlády vymenované neskôr. Podobne sa vyjadril aj k návratu žiačok a učiteliek do škôl.

"Dokončujeme veci. Stane sa to tak skoro, ako to len bude možné," uviedol Mudžáhid v súvislosti so vzdelávaním dievčat.

Toto vyhlásenie prichádza krátko po tom, ako afganské ministerstvo školstva cez víkend nariadilo chlapcom a učiteľom mužského pohlavia druhého stupňa, aby sa vrátili do škôl. Taliban však vtedy nespomenul dievčatá ani učiteľky.

Mudžáhid sa tiež nevyjadril k minulotýždňovému zatvoreniu ministerstva pre záležitosti žien, namiesto ktorého obnovili obávané ministerstvo pre šírenie cností a predchádzanie nerestí. To počas predchádzajúcej vlády Talibanu využívali na presadzovanie svojej náboženskej doktríny.

Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul.

Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa údajne má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk.

Od augustového prevzatia moci Taliban povolil návrat do škôl dievčatám navštevujúcim prvú až šiestu triedu. V niektorých provinciách však ženy stále nemajú dovolené vrátiť sa do práce s výnimkou žien pracujúcich v niektorých oblastiach, napríklad v zdravotníctve.