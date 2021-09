Súd v Madride nevyhovel exšéfovi venezuelskej rozviedky vo veci vydania do USA

21. sep 2021 o 6:44 TASR

MADRID. Španielsky najvyšší súd odmietol v pondelok pozastaviť platnosť rozhodnutia vlády, ktoré umožňuje vydanie bývalého šéfa venezuelskej vojenskej rozviedky Huga Armanda Carvajala do USA. Informovala o tom agentúra AP.

Najvyšší súd tak nevyhovel žiadosti Carvajalových právnikov, pričom svoj verdikt odôvodnil tým, že obhajoba proti vlaňajšiemu rozhodnutiu vlády nepredložila žiadne nové dôkazy.

Carvajal (61), ktorý je v Spojených štátoch stíhaný za obchodovanie s drogami, sa proti spomínanému rozhodnutiu španielskeho kabinetu odvolal už v máji minulého roka, čo však súd rovnako zamietol.

Ako uvádza AP, proces týkajúci sa Carvajalovho vydania do USA však zatiaľ nie je ukončený, keďže súdy sa stále zaoberajú jeho žiadosťou o azyl podanou v Španielsku.

Carvajala polícia zadržala 9. septembra v malom byte v Madride. Podľa polície tam žil v úplnej izolácii, pričom nevychádzal von ani nepozeral z okien. Na úteku bol od novembra 2019. Zmizol vtedy iba niekoľko dní po tom, ako španielsky najvyšší súd rozhodol, že ho vydá do USA.

Carvajal, známy ako "El Pollo" (Kurča), pôsobil v rokoch 2004-2011 na čele venezuelskej vojenskej spravodajskej služby. Bol blízkym spolupracovníkom venezuelského lídra Huga Cháveza.

O hodnosť Carvajala pripravila administratíva Nicolása Madura, ktorý bol Chávezovým nástupcom. Carvajal totiž vo februári 2019 vyjadril podporu vodcovi opozície Juanovi Guaidóovi, ktorý sa krátko predtým vyhlásil za úradujúceho prezidenta Venezuely. Carjaval potom utiekol do Dominikánskej republiky a odtiaľ do Španielska.

Americké ministerstvo financií po Carvajalovi pátra už dlhší čas, pričom ho podozrieva, že poskytoval Revolučným ozbrojeným silám Kolumbie (FARC) podporu pri obchodovaní s drogami.

Na základe obvinenia vzneseného v New Yorku v roku 2011 Carvajala obvinili z koordinácie prepravy viac ako 5,6 tony kokaínu z Venezuely do Mexika v roku 2006. Táto zásielka mala smerovať do USA.

Ak Carvajala uznajú za vinného, hrozí mu desať rokov väzenia až doživotie. Carvajal všetky obvinenia popiera, pripomína agentúra AFP.