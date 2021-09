Polícia po tretíkrát navrhla obžalovať Babiša v kauze Čapí hnízdo

Štátny zástupca môže teraz reagovať viacerými spôsobmi.

20. sep 2021 o 22:23 TASR

PRAHA. Pražská polícia v pondelok už tretí raz navrhla obžalovať českého premiéra Andreja Babiša a jeho niekdajšiu poradkyňu Janu Nagyovú (predtým Mayerovú) v kauze Čapí hnízdo, informoval spravodajský server Novinky.cz.

"Dnes bol v popoludňajších hodinách Mestskému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe ...predložený spisový materiál vo veci v mediálnom priestore označovanej ako 'kauza Čapí hnízdo', a to po doplnení vyšetrovania a vykonaní procesných úkonov. Súčasťou predloženého spisového materiálu je návrh na podanie obžaloby," povedal krátko po 20.00 h hovorca zastupiteľstva Aleš Cimbala.

Návrhom kriminalistov sa teraz bude zaoberať štátny zástupca Jaroslav Šaroch, ktorý môže reagovať viacerými spôsobmi, analyzujú Novinky.

Dvojmesačná lehota

V septembri roku 2019 Šaroch stíhanie obvinených zastavil aj napriek požiadavkám polície ich obžalovať, pripomínajú Novinky.

Druhý návrh na obžalovanie, ktorý bol doručený v auguste tohto roka, Šaroch vrátil polícii s požiadavkou o doplnenie najmä o výsluchy ďalších svedkov.

Tentokrát Šaroch buď požiadavke kriminalistov vyhovie, alebo trestné stíhanie opäť zastaví. Ako dlho sa návrhom bude zaoberať, však nie je jasné.

"Podľa interných predpisov platí lehota pre spracovanie veci v dĺžke dvoch mesiacov. Môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená, zároveň však nemusí byť využitá v plnom rozsahu," uviedol k tomu Cimbala.

Záznam výsluchu Babiša juniora

Pondelňajšie doručenie návrhu na štátne zastupiteľstvo prišlo len niekoľko hodín po tom, čo právni zástupcovia Babiša a Nagyovej preštudovali závery policajného vyšetrovania a trestný spis ku kauze Čapí hnízdo, všímajú si Novinky.

Advokáti na policajnej stanici strávili viac ako hodinu, pričom študovali jeden spis s doplnenými dôkazmi v podobe záznamov výpovedí svedkov z posledných dvoch týždňov.

Bol medzi nimi okrem iných aj záznam výsluchu premiérovho syna Andreja Babiša mladšieho z minulého týždňa, v rámci ktorého uviedol, že z neho otec spravil v zmieňovanej kauze tzv. bieleho koňa.

Babiš aj Nagyová vinu odmietajú

Podľa obhajcov však ani štátnym zástupcom požadované výpovede svedkov nepriniesli do prípadu z ich pohľadu nič zásadne nové oproti stavu, keď došlo k zastaveniu trestného stíhania.

Babiš aj Nagyová od začiatku vyšetrovania odmietajú akúkoľvek vinu.

Prípad sa týka farmy Čapí hniezdo, ktorá pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v rámci programu pre malé a stredné podniky.

Akcie tejto spoločnosti vlastnili Babišove deti a partnerka. Na dotáciu vo výške 50 miliónov českých korún (takmer dva milióny eur) by však ako súčasť Agrofertu farma nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do zvereneckých fondov.