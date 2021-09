Migrantov smerujúcich do Nemecka pustíme cez Maďarsko, tvrdí Orbán

Premiér dodal, že o to musia požiadať krajiny v Európe.

20. sep 2021 o 15:54 TASR

BUDAPEŠŤ- Budapešť Maďarsko dovolí cez svoje územie prejsť migrantom smerujúcim do západnej Európy v prípade, že o to bude opäť požiadané.

V úvode jesennej schôdze parlamentu v Budapešti to v pondelok povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorého citoval spravodajský server 444.hu.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak si to budú želať krajiny žijúce v pohodlnom vnútrozemí Európy, tak migrantov smerujúcich do Nemecka opäť pustíme cez svoje územie, ako sme to urobili aj v roku 2015 na žiadosť nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a rakúskeho kancelára Wernera Faymanna," povedal maďarský premiér.

Orbán ďalej podotkol, že Európska komisia spúšťa ďalšie právne konania v záležitosti maďarských zákonov týkajúcich sa hraničných zábran.

"To čo robí Brusel, je zrada voči Maďarsku, ba čo viac, zrada voči európskemu mieru a bezpečnosti," formuloval premiér.