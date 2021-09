V Česku začínajú ľuďom posielať esemesky o tretej dávke

Za nedeľu pribudlo v Česku 182 nových prípadov nákazy koronavírusom.

20. sep 2021 o 11:39 TASR

PRAHA. Za nedeľu pribudlo v Česku 182 nových prípadov nákazy koronavírusom, približne o 50 viac než minulú nedeľu.

Zároveň ľudia, ktorí sa môžu hlásiť na zaočkovanie treťou dávkou vakcíny, by mali začať v pondelok dostávať SMS s upozornením na túto možnosť.

Najhoršia situácia je v Prahe

Reprodukčné číslo, ktoré vyjadruje mieru šírenia nákazy, mierne stúplo z 1,11 na hodnotu 1,14. Hodnota reprodukčného čísla nad jeden znamená šírenie nákazy.

Mierne nad touto hranicou je číslo R v Česku od konca augusta. Informácie priniesol v pondelok český spravodajský portál Novinky.cz.

V českých nemocniciach je s ochorením Covid-19 celkovo 147 ľudí, z nich 28 sa nachádza vo vážnom stave. Bilancia cez víkend mierne klesla – v piatok bolo 171 hospitalizovaných, z toho 31 vo vážnom stave.

Takzvané incidenčné číslo, teda počet novopotvrdených prípadov covidu za posledných sedem dní v prepočte na 100-tisíc obyvateľov, je už štvrtý deň na 28 prípadoch.

Toto číslo je najvyššie v Prahe, kde stúplo na 48 prípadov za týždeň na 100.000 obyvateľov. Nasleduje Moravskosliezsky kraj so 40 prípadmi. Najlepšia je situácia v Libereckom kraji s 11 infikovanými.

Ľuďom príde esemeska o tretej dávke

Takmer 8000 ľudí, ktorí mali v Česku medzi prvými dokončené očkovanie proti covidu, dostane na svoj mobilný telefón esemesku, že sa môžu dať zaočkovať treťou dávkou. Tá má posilniť ich odolnosť proti nákaze a vážnemu priebehu ochorenia.

Väčšinou to budú zdravotníci alebo seniori, ktorí žijú v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti. Do konca septembra bude mať nárok na ďalšiu dávku vakcíny asi 40-tisíc ľudí, ktorí dostali druhú dávku do konca januára.

Tento rok sa bude môcť dať znovu očkovať viac než milión obyvateľov Česka, uviedol portál Novinky.cz.