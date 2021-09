Rusko anulovalo platnosť 6 200 hlasovacích lístkov, dôvodom má byť porušenie procedúry volieb

Zdá sa, že strana Jednotné Rusko si zachová dominanciu v Štátnej dume.

19. sep 2021 o 11:48 SITA

MOSKVA. Predsedníčka ruskej ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilova v sobotu informovala, že viac ako 6 200 hlasovacích lístkov odovzdaných v ruských parlamentných voľbách v piatich regiónoch anulovali pre porušenie procedúry volieb. K porušeniam zákona patrilo aj to, že v urnách bolo viac hlasovacích lístkov, ako prišlo voličov.

Predseda ruskej komunistickej strany Gennadij Zjuganov v sobotu, ktorá bola druhým dňom trojdňových ruských volieb, vyhlásil, že jeho strana zaznamenala najmenej 44 prípadov porušenia volebného zákona. Komunisti požiadali o povolenia na konanie protestov na budúci týždeň po tom, ako sa parlamentné voľby v nedeľu skončia.

Zdá sa, že strana Jednotné Rusko, ktorá je lojálna voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi, si zachová dominanciu v Štátnej dume, čiže dolnej komore ruského parlamentu. Niektoré projekcie však naznačujú, že by mohla stratiť terajšiu dvojtretinovú väčšinu, ktorá jej stačí na zmenu ústavy. Očakáva sa, že najväčší podiel z kresiel, ktoré by prípadne strana Jednotné Rusko stratila, by získali komunisti. Hoci ruskí komunisti vo všeobecnosti v parlamente podporujú iniciatívy Kremľa, strata kresiel by poškodila obraz Jednotného Ruska.

Počas prvého dňa volieb sa pred niektorými volebnými miestnosťami vytvorili nečakane dlhé rady. Nezávislé médiá uviedli, že by to mohlo znamenať, že štátne inštitúcie a firmy nútia zamestnancov, aby išli hlasovať. Napriek piatkovým radom sa však zdá, že celková volebná účasť je nízka. Predsedníčka ústrednej volebnej komisie informovala, že do soboty do 15:00 svoj hlas odovzdalo zhruba 25 percent oprávnených voličov.

Očakáva sa, že 5-percentnú hranicu potrebnú na získanie mandátov v dolnej komore ruského parlamentu dosiahnu štyri strany - okrem Jednotného Ruska aj komunisti vedení Gennadijom Zjuganovom, ultranacionalistická Liberálno-demokratická strana Ruska s lídrom Vladimirom Žirinovským a sociálno-demokratická strana Spravodlivé Rusko s volebným lídrom Sergejom Mironovom.