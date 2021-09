Kostol v bývalej bašte IS v Iraku dostal nový zvon

IS využívali chrám ako väzenia aj súd.

18. sep 2021 o 23:19 TASR

MÓSUL- Chrám sýrskej pravoslávnej cirkvi v severoirackom meste Mósul, ktorý je bývalou baštou džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), má od soboty nový zvon. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa na inaugurácii zvona zúčastnili desiatky veriacich.

IS v roku 2014 prenikol do Mósulu a vyhlásil ho za svoje "hlavné mesto". Státisíce kresťanov z provincie Ninivá pred islamistami ušli, niektorí do blízkeho irackého regiónu Kurdistan. Iracká armáda vyhnala džihádistov o tri roky neskôr, po mesiacoch namáhavých pouličných bojov.

Návrat mósulského zvona "predznamenáva dni nádeje a otvára cestu, ak Boh dá, pre návrat kresťanov do ich mesta," uviedol správca chrámu Pios Affas. Dodal, že "radosť bude ešte väčšia, keď budú zrekonštruované nielen všetky kostoly a mešity v Mósule, ale aj celé mesto s jeho domami a historickými pamiatkami".

Zvon s hmotnosťou 285 kilogramov bol odliaty v Libanone, pričom náklady naň boli uhradené z daru francúzskej mimovládnej organizácie Fraternité en Irak, ktorá pomáha náboženským menšinám. Z Bejrútu do Mósulu ho transportovali lietadlom a nákladným autom.

Chrám sv. Tomáša apoštola (Mar Tuma) pochádza z 19. storočia a džihádisti ho v čase svojho pôsobenia v meste používali ako väznicu alebo súd.

Kresťanská komunita v Iraku, ktorá mala v roku 2003 - pred inváziou pod vedením USA - viac ako 1,5 milióna príslušníkov, sa zredukovala na zhruba 400 000.