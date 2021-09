Navaľnyj zverejnil zoznamy kandidátov na taktické hlasovanie, weby nefungujú

Taktické hlasovanie sa už osvedčilo v roku 2019.

16. sep 2021 o 8:19 TASR

MOSKVA. Tím ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zverejnil v stredu na internete zoznamy kandidátov nadchádzajúcich volieb, ktorých podpora zo strany voličov by mohla zabrániť zvoleniu kandidátov prokremeľskej strany Jednotné Rusko.

Krátko po zverejnení týchto zoznamov začali používatelia internetu hlásiť problémy s pripojením na niektoré weby.

Informoval o tom spravodajský web Novaja gazeta.

Z ich skúseností vyplýva, že zablokovaný je prístup k stránkam Google Docs cez mobilných operátorov MTS, Megafon a Rostelekom, napísala Novaja gazeta.

Dodala, že ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií (Roskomnadzor) od štvrtka blokuje VPN sieť Red Shield VPN.

Testovali možnosť hromadného zablokovania

Zakladateľ tejto služby Vladislav Zdoľnikov na svojom konte na sociálnej sieti Telegram napísal, že blokovanie sa začalo v stredu okolo 15.00 h miestneho času; uskutočnilo sa za pomoci "technických nástrojov na boj proti hrozbám (TSPU), ktoré sú operátori povinní vytvárať podľa zákona o "zvrchovanom runete" ("národný" internet na území Ruska).

Web Novaja gazeta citoval vyjadrenia IT špecialistov, podľa ktorých Roskomnadzor minulý týždeň testoval možnosť hromadného zablokovania prístupu na verejné DNS servery Google a Cloudflare u veľkých poskytovateľov internetových služieb. Toto testovanie sa údajne uskutočnilo za pomoci TSPU.

Následne Roskomnadzor žiadal od spoločností Apple, ako aj od DNS a CDN serverov Google, Cisco a Cloudflare, aby prestali svojim klientom poskytovať nástroje, pomocou ktorých by mohli obísť blokovanie prístupu k webu tzv. chytrého (inteligentného) hlasovania. Roskomnadzor varoval, že neuposlúchnutie tejto výzvy by sa považovalo za zasahovanie do volieb.

Navaľného tím zverejnil v stredu na sociálnych sieťach vyhlásenie, v ktorom "taktické" hlasovanie označil za spôsob, ako poraziť kandidátov z Jednotného Ruska "vo voľbách aj pri všetkom falšovaní, ktoré si rozhodne zariadia".

Vďaka tzv. chytrému hlasovaniu "sa voliči spoja a hlasujú za najsilnejšieho súpera" proti kandidátovi Jednotného Ruska "a pomáhajú tomuto súperovi vyhrať".

Stratégia funguje

Navaľného tím pripomenul, že takéto taktické hlasovanie sa už osvedčilo v roku 2019 vo voľbách v Moskve, o rok neskôr aj v Tomsku a Novosibirsku, či Tambove.

"Ukázalo sa, že naša stratégia funguje," píše sa na Navaľného stránke.

Konštatuje sa na nej tiež, že "Kremeľ sa s tým snaží bojovať". Prezident Vladimir Putin "nariadil zablokovať webovú stránku chytrého hlasovania a akúkoľvek zmienku o nej, aj vo vyhľadávačoch. Na jeho objednávku vytvárajú falošné webové stránky a videá. Preto padá internet a nefunguje (počítačová hra) World of Tanks a (inzertná služba) Avito".

Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní – 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.

Rusi naposledy rozhodovali o zložení Štátnej dumy v roku 2016. Vo voľbách vtedy drvivo zvíťazila strana Jednotné Rusko. Tieto voľby však mali najnižšiu účasť v histórii - zúčastnilo sa na nich len necelých 48 percent.