Barikády a streľba. Južná Afrika sa spamätáva z rasových útokov

Rasovo motivované útoky v JAR si vyžiadali aspoň 36 životov.

16. sep 2021 o 15:21 Valentín Lužák

DURBAN, BRATISLAVA. Osemnásťročný Thuto Shwuaka si v júli tohto roka išiel s kamarátmi zahrať futbal na opustené pole pri Phoenixe, prevažne indickej štvrti neďaleko mesta Durban, najväčšieho prístavu v Južnej Afrike.

Zastavila ich skupinka mužov, ktorí im prikázali otočiť sa a odísť. „Potom nás obvinili, že sme súčasťou skupín, ktoré vykrádali obchody, a začali nás biť,“ cituje Shwuaku denník Washington Post.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chlapca potom, ako povedal, prinútili zviazať si nohy lanom a keď sa potkol a spadol, začali ho po nohách biť tupou stranou mačety a udierať ho kameňmi, až kým nestratil vedomie.

Shwuaka našťastie z incidentu vyviazol nažive, no aspoň 36 ľudí prišlo o život pri konfliktoch medzi černošskou a indickou komunitou v juhoafrickej provincii KwaZulu-Natal. Prevažná väčšina obetí pochádza práve z pôvodnej juhoafrickej černošskej majority.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Exprezident Zuma sa vydal do rúk polície, čaká ho väzenie Čítajte

K násiliu došlo po tom, čo protesty proti zatknutiu exprezidenta Jacoba Zumu eskalovali do násilia a rabovania. To sa neskôr preklenulo do etnického násilia, keď sa vystrašená indická komunita rozhodla zobrať do rúk zbrane a zabarikádovať cesty.

Neostalo však len pri bránení vstupov do ich štvrtí, samozvaní indickí strážcovia napádali okoloidúcich černochov či vyťahovali z áut tých, ktorí šli do Phoenixu natankovať.