V Sasko-Anhaltsku začne vládnuť netradičná trojkoalícia

Ide o prvú čierno-červeno-žltú koalíciu v znovuzjednotenom Nemecku.

13. sep 2021 o 14:25 TASR

MAGDEBURG. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko bude vládnuť netradičná trojkoalícia - v pondelok podpísali v krajinskom parlamente v Magdeburgu koaličnú dohodu lídri Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Slobodnej demokratickej strany (FDP). Informovala o tom agentúra DPA.

Ide o prvú čierno-červeno-žltú trojkoalíciu v znovuzjednotenom Nemecku. Nazývajú ju i "nemeckou koalíciou", keďže farby jednotlivých strán zodpovedajú farbám nemeckej štátnej vlajky.

V 157-stranovom vládnom programe, na ktorom sa zhodli krajinskí lídri strán Sven Schulze (CDU), Juliane Kleemannová a Andreas Schmidt (SPD) a Lydia Hüskensová (FDP), sa uvádza, že nová vláda Sasko-Anhaltsko "lepšie pripraví na budúcnosť, zaistí väčšiu odolnosť voči krízam a prinesie vyššiu mieru spravodlivosti".

"(Táto koaličná) zmluva je pre mňa tou najvzrušujúcejšou v mojom politickom živote," povedal súčasný predseda krajinskej vlády Haselhoff. Medzi priority nového kabinetu bude patriť ochrana klímy, podpora hospodárstva a obnova po pandémii COVID-19, boj proti demografickým problémom či zdravotníctvo.

Haseloff (CDU) má byť do svojej funkcie znovuzvolený vo štvrtok a následne majú byť vymenovaní i jednotliví ministri.

CDU a SPD by mali väčšinu v krajinskom parlamente v Sasku-Anhaltsku i bez FDP, avšak len o jeden hlas. Podľa Haseloffa išlo o tesnú väčšinu, a preto CDU prizvala do vlády i liberálov z FDP.

Tí sú tak v súčasnosti jedinou vládnou frakciou v Nemecku, na ktorú nie je koalícia, ktorej je súčasťou, celkom odkázaná. Všetky tri strany majú spoločne v miestnom parlamente dovedna 56 z 97 kresiel.

V krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku zo 6. júna zvíťazili jasne s náskokom sedem bodov kresťanskí demokrati so ziskom 37,1 percenta. Sociálni demokrati, ktorí s CDU v tejto spolkovej krajne na severozápade Nemecka vládnu už od roku 2006, sa dostali na historicky najnižšiu podporu voličov - získali len 8,4 percenta hlasov. FDP sa so 6,4 percentami hlasov po 15 rokoch znova dostala do tamojšieho parlamentu.