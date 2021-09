Víťazstvo Babišovho ANO predpovedá aj ďalší prieskum, ale s oveľa menším náskokom

Podľa prieskumu pre ČT by ANO zvíťazilo s 25 percentami.

13. sep 2021 o 0:06 TASR

PRAHA. Necelý mesiac pred voľbami do českej Poslaneckej snemovne by podľa modelu od spoločnosti Data Collect vyhralo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 25 percent hlasov. Potom by nasledovala koalícia Spolu a po nej Piráti a Starostovia.

Informovala o tom v nedeľu večer Česká televízia, ktorá si štúdiu objednala. Výskumníci zbierali dáta uplynulé dva týždne.

Prieskum: ANO posilnilo, Piráti oslabili

Hnutie ANO by podľa nich získalo až štvrtinu všetkých hlasov. Koalícia Spolu by skončila na druhom mieste so ziskom 22 percent hlasov.

Koalícia Piráti a STAN by so ziskom 21 percent hlasov skončila na treťom mieste. Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru má podľa prieskumu 9 percent.

Výsledky prieskumu: ANO - 25 % Koalícia Spolu - 22 % Koalícia Piráti a STAN - 21 % SPD - 9 % KSČM - 5,5 % Strany pod 5 percent: Prísaha 4,5 %, ČSSD 4 %, TSS 3,5 %

Posledným úspešným politickým subjektom by bola Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) so ziskom 5,5 percenta hlasov.

"Posilnilo najmä hnutie ANO o takmer 5 percentuálnych bodov a ďalej koalícia Spolu. Zhruba na rovnakých číslach zostáva KSČM. Mierny pokles registrujeme u SPD a väčší pokles u koalície Pirátov a Starostov," komentoval výsledky výskumník Michal Ševera.

Štatistická chyba sa podľa neho pohybuje v rozmení jeden až 3,1 percentuálneho bodu.

Iný prieskum ukazuje obrovský náskok ANO

Prieskum verejnej mienky v nedeľu zverejnila aj česká televízia CNN Prima News, ktorá si ho dala vypracovať agentúre STEM. Podľa tohto prieskumu by hnutie ANO taktiež zvíťazilo, avšak s ešte väčším náskokom pred konkurentmi.

Na druhom mieste by s veľkým odstupom skončila koalícia Spolu.

Podľa agentúry STEM by mala byť tento rok účasť vo voľbách pomerne vysoká. K urnám by malo určite prísť až 55 percent voličov.

"Ďalších 11 percent je odhodlaných na voľby neprísť. Zvyšná približne tretina si nie je istá svojou účasťou, či možnou volenou stranou," poznamenala agentúra.

Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať 8. až 9. októbra.