Šesťkrát minúta ticha aj čítanie takmer tritisíc mien. New York si pripomína obete útokov

Od útokov na dvojičky Svetového obchodného centra uplynulo 20 rokov.

11. sep 2021 o 15:33 ČTK

Článok pokračuje pod video reklamou

NEW YORK. Tisíce ľudí si dnes na mieste, kde stáli newyorské dvojičky Svetového obchodného centra (WTC), pripomínajú obete teroristických útokov z 11. septembra 2001. Aj za účastí prezidenta Joea Bidena a jeho predchodcu Baracka Obamu.

Obrad zahájilo rozvinutie americkej štátnej vlajky za sprievodu hymny USA, po ktorej nasledovala minúta ticha vo chvíli, keď pred 20 rokmi prvé lietadlo narazilo do severnej veže WTC.

Dlhé minúty potom zneli mená obetí, ich čítanie je tradičnou súčasťou spomienkového dňa.

O 9:03 miestneho času, keď pred 20 rokmi druhé unesené lietadlo zasiahlo južnú vežu, zazneli na Ground Zero dva údery zvonu a nasledovala ďalšia minúta ticha. Celkovo má byť minúta ticha v sobotu šesťkrát.

Čítanie mien prerušilo hudobné vystúpenie speváka Brucea Springsteena s piesňou I'll see you in my dream (Uvidím ťa vo svojich snoch).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zabíjať mohol zrazu ktokoľvek. Ako al-Káida pred 20 rokmi zasiala strach Čítajte

Prezidenta Bidena na akcii sprevádzala prvá dáma Jill Bidenová. K jeho predchodcom Obamovi a Clintonovi sa rovnako pripojili ich manželky Michelle a Hillary.

Ďalšie spomienkové akcie sa konajú v Pentagone neďaleko Washingtonu, kde pred 20 rokmi narazilo tretie unesené lietadlo, a tiež pri obci Shanksville v Pensylvánii, blízko ktorej sa po súboji pasažierov s teroristami zrútilo štvrté lietadlo.

Pri útokoch, ktoré zosnoval saudskoarabský miliardár Usáma bin Ládin a teroristická organizácia Al-Káida, zahynulo 2977 ľudí.