Ruskí kozmonauti počas výstupu vykonali ďalšie práce na module Nauka

Práce na module Nauka zahŕňali zapojenie ethernetového kábla.

10. sep 2021 o 12:08 TASR

MOSKVA. Ruskí kozmonauti vo štvrtok počas výstupu do otvoreného vesmíru vykonali ďalšie práce na ruskom module Nauka Medzinárodnej vesmírnej stanice. Informovali o tom v piatok agentúra Interfax a portál Space.com.

Dvojica kozmonautov výstup začala vo štvrtok o 17.55 h moskovského času (16.55 SELČ). Práce na module Nauka zahŕňali zapojenie ethernetového kábla s cieľom zabezpečiť prenos dát z amerického segmentu stanice, píše Space.com. V rámci ďalších úloh vyfotografovali ruský segment Medzinárodnej vesmírnej stanice a namontovali niekoľko zábradlí, ktoré uľahčia pohyb kozmonautov pri ďalších výstupoch.

Nauka (veda) je viacúčelový modul určený predovšetkým na výskum. Vybavený je 16 pracovnými stanicami na vykonávanie vedeckých pokusov v otvorenom kozmickom priestore a 14 stanicami na prácu v interiéri. Experimenty by sa mali týkať oblastí ako vesmírna biológia a fyziológia, veda o materiáloch či prieskum Zeme z vesmíru.

Tento modul mal byť pôvodne vynesený do vesmíru už v roku 2007, pre rôzne problémy sa tak stalo až 29. júla 2021. Na úplne uvedenie Nauky do prevádzky bude potrebných ešte približne desať výstupov do otvoreného vesmíru, píše Interfax.