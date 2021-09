Volebné víťazstvo CDU/CSU ešte nie je stratené, tvrdí Merkelová

Voľby sa konajú 26. septembra.

9. sep 2021 o 16:57 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyhlásila, že jej Kresťanskodemokratická únia (CDU) si je vedomá toho, že nemá zaručené víťazstvo v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Vyjadrila sa tak v súvislosti s poklesom podpory, ktorú konzervatívna únia CDU/CSU zaznamenáva v prieskumoch verejnej mienky, informovala o tom agentúra AP.

"Každému v CDU a CSU bolo jasné, že úrad kancelára po 16 rokoch nezískame automaticky opäť a bez úsilia," povedala na tlačovej konferencii.

Napriek nepriaznivému vývoju volebných preferencií Merkelová na zasadnutí správnej rady Európskej ľudovej strany (EPP) v Berlíne povedala: "Sme uprostred volebného boja. Mám pocit, že prebieha skutočný boj."

Dodala, že o všetkom sa rozhodne až v deň volieb 26. septembra.

Únia CDU/CSU dosiahla v prieskume inštitútu Forsa pre stanice RTL/n-tv, ktorého výsledky boli zverejnené v utorok, dosiaľ najnižšiu podporu - len 19 percent.

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) zaznamenala, naopak, nárast podpory o dva body a dostala sa na 25 percent. Zelení sa umiestnili na tretej priečke so ziskom 17 percent hlasov.

Šéf bavorskej CSU Markus Söder pre agentúru DPA uviedol, že "ak ešte existuje šanca na zvrátenie (negatívneho) trendu, potom je to tento víkend".

V piatok a v sobotu sa v Norimbergu koná zjazd CSU. V nedeľu sa uskutoční druhá z troch televíznych debát troch kandidátov na kancelára - Armina Lascheta (CDU), Olafa Scholza (SPD) a Annaleny Baerbockovej (Zelení).

AP konštatuje, že hoci sa Merkelová do predvolebnej kampane príliš nezapájala, v poslednej dobe ostro vystúpila voči kandidátovi SPD na post kancelára Olafovi Scholzovi, ktorý nevylúčil, že by v prípade víťazstva vytvoril koalíciu okrem Zelených i so stranou Ľavica.

Tá je napríklad proti vojenským misiám Nemecka v zahraničí a vystupuje i proti NATO.