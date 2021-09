Nevhodné a nepotrebné. Taliban zakáže Afgánkam športovať

Pri hraní športu môže podľa Talibanu dochádzať k situáciám, ktoré vraj islam nedovoľuje.

9. sep 2021 o 12:01 Iveta Straňáková

KÁBUL. Afganské ženy, vrátane národného kriketového tímu, budú mať pod vládou Talibanu zakázané športovať.

V rozhovore pre televíziu to povedal zástupca šéfa kultúrnej komisie Talibanu Ahmadullah Wasiq. Ženský šport podľa jeho slov nie je ani vhodný, ani potrebný. Informáciu priniesol The Guardian.

"Nemyslím si, že ženám bude dovolené hrať kriket, pretože nie je potrebné, aby ženy hrali kriket," povedal Wasiq.

Pri hre podľa neho môže nastať situácia, keby by hráčky nemali zahalené tváre alebo telo, čo islam nedovoľuje. Doplnil, že ak by sa to stalo, v dobe sociálnych sietí by to bolo všade na internete, a to Islamský emirát Afganistan nedovolí.

Nová dočasná vláda Talibanu začala pracovať v stredu. Napriek predchádzajúcim sľubom o inkluzívnosti a reprezentácii rôznych skupín bola vytvorená výlučne z dlhoročných členov hnutia. Nenachádzajú sa v nej žiadne ženy.

Práva žien budú dominovať v tom, akým spôsobom bude medzinárodné spoločenstvo hodnotiť vládnutie Talibanu. Postoj k ženskému športu a vláda vytvorená zo samých mužov je varovným signálom, píše Guardian.