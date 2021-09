Turecko pracuje na zlepšení vzťahov s Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi

Po stretnutiach by krajiny mohli urobiť potrebné kroky k vymenovaniu veľvyslancov, tvrdí Čavušoglu.

7. sep 2021 o 21:09 SITA

ISTANBUL. Turecko sa usiluje o zlepšenie vzťahov s Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi. Naštrbené väzby v ostatnom období spôsobili napätie v regióne východného Stredomoria a Blízkeho východu.

Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu uviedol, že krajina polmesiaca robí pozitívne kroky k zlepšeniu vzťahov a podotkol, že tureckí a egyptskí predstavitelia uskutočnili v Ankare druhé kolo rozhovorov. Dodal, že po stretnutiach by obe krajiny mohli urobiť potrebné kroky k vymenovaniu veľvyslancov.

Egypt a Turecko vzájomne nezdieľajú veľvyslancov od roku 2013, keď sa ich vzťahy zhoršili po zosadení vtedajšieho prezidenta Muhammada Mursího armádnym veliteľom a súčasnou hlavou štátu Abd al-Fattáhom as-Sísím.

Turecko bolo v spore s Egyptom, SAE i Saudskou Arábiou vo viacerých otázkach, naposledy v prípade konfliktu v Líbyi, kde Ankara podporovala administratívu podporovanú Organizáciou Spojených národov (OSN), zatiaľ čo jej arabskí rivali držali stranu opozičnej frakcii.

V súvislosti so vzťahmi so SAE Čavušoglu priznal, že nastali „pozitívne kroky v procese normalizácie“. Vyslovil tiež prianie vyriešiť spor Turecka so Spojenými štátmi týkajúci sa nákupu ruského systému protivzdušnej obrany.