Hasič James Manahan: Scény po útoku z 11. septembra pripomínali nukleárnu zimu

Jedenásteho septembra uplynulo presne 20 rokov od teroristických útokov v Spojených štátoch. Pri páde dvojičiek Svetového obchodného centra (WTC) a ďalších útokoch zahynulo takmer tritisíc ľudí.

Dve dekády po útokoch svet bilancuje. Zmenila sa letecká doprava, bezpečnosť, sledovanie občanov a bilancuje sa aj 20 rokov vojny v Afganistane.

Ako to práve v ten deň v New Yorku vyzeralo, hovorí pre denník SME hasič JAMES MANAHAN, ktorý priamo na mieste nešťastia zasahoval.

James Manahan od roku 1978 bol členom hasičského zboru v New Yorku, do dôchodku odišiel v roku 2014,

počas útoku z 11. septembra 2001 v New Yorku viedol pátracie akcie po nezvestných osobách a neskôr po obetiach,

viedol tím, ktorý pomáhal odstraňovať škody po hurikáne Katrina v meste New Orleans v roku 2005.

Zoberiete nás späť do obdobia pred 20 rokmi? Aké bolo ráno 11. septembra?

Bolo to krásne ráno. Viem, že to hovorí každý, ale naozaj také bolo. V ten deň som pracoval na hasičskej stanici, tak šesť - sedem míľ odtiaľ.

Pätnásť minút pred deviatou ráno sa zmenil svet. Oznámili, že do WTC vpálilo lietadlo. Pôvodne však hlásili malé lietadlo. Hneď, ako sme to uvideli v televízii, sme vedeli, že to vôbec nebolo malé lietadlo.

Kedy ste si uvedomili, že išlo o teroristický útok?

Spočiatku sme nezasiahli. Pozerali sme to v televízii, počúvali v rádiu. Boli sme zhypnotizovaní tým, čo sa stalo.

A potom sme vo vzduchu pri budove uvideli ďalšie lietadlo. Nerozumel som prečo. Len sme sa pozreli, čo tam to lietadlo robí, a vtedy narazilo do južnej veže WTC. Vtedy sme si všetci uvedomili, že na nás útočia.

Je to pravdepodobne ťažké vysvetliť niekomu, kto tam nebol, ale ako ste sa cítili v momente, keď sa budova zrútila?

Bolo to ťažké. Bol som stále vo svojej zbrojnici, koordinovali sme hasičov mimo služby, aby prišli do práce, a rozmiestňovali sme ich.

Keď sme videli pád prvej veže, nemohli sme uveriť vlastným očiam, že by taká budova spadla, s toľkými civilistami a ľuďmi, ktorí na mieste zasahovali, a vedieť pri tom, že niektorí sa v ten deň už nevrátia domov.

Hasičský zbor mesta New York v ten deň prišiel o 343 hasičov, čo predstavuje takmer polovicu obetí, ktoré zahynuli počas služby za sto rokov jeho existencie. Predpokladám, že mnohí z nich boli vaši priatelia či kolegovia.