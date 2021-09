Pozostalí obetí letu MH17 vypovedali. Obvinili Rusko z klamstva

Verdikt v kauze letu MH17, ktorý zostrelili nad Ukrajinou, padne najskôr v septembri 2022.

6. sep 2021 o 20:49 TASR

HAAG. Rozsudok v procese týkajúcom sa lietadla Boeing 777, ktoré sa zrútilo v lete roku 2014 počas letu nad východom Ukrajiny, by mohol byť vynesený 22. septembra 2022.

V pondelok v Haagu ho ako možný stanovil hlavný sudca v procese Hendrik Steenhuis. Ako alternatívne termíny uviedol aj 17. november a 15. december budúceho roku, informovala agentúra AFP.

Štyria obvinení

Pred súdom v Haagu sú v neprítomnosti za vraždu súdení ruskí štátni príslušníci Oleg Pulatov, Igor Girkin a Sergej Dubinskij a ukrajinský občan Leonid Charčenko. Právne zastúpenie má iba Pulatov.

Podľa vyšetrovateľov všetci štyria obvinení zastávali v čase zostrelenia lietadla kľúčové úlohy v samozvanej Doneckej ľudovej republike, nad ktorej územím spôsobila raketa Buk pád lietadla.

Vypovedať chcelo 90 príbuzných obetí

Súdny proces v kauze letu MH17 sa obnovil v pondelok v Haagu. V tejto fáze pôjde o výpovede asi príbuzných obetí z malajzijského lietadla Boeing, ktoré sa v lete roku 2014 zrútilo počas letu nad územím východnej Ukrajiny. Očakáva sa, že táto časť - výpovede príbuzných - bude trvať asi tri týždne.

Podľa DutchNews.nl sa súd so žiadosťou o poskytnutie výpovedí obrátil na 90 príbuzných obetí letu z ôsmich krajín. Vypovedať môžu buď v budove súdu s vysokým stupňom ochrany, ktorý bol zriadený v blízkosti amsterdamského letiska Schiphol, alebo prostredníctvom videospojenia.

Prví z príbuzných vypovedali už v pondelok, pričom požadovali spravodlivosť a kritizovali prístup Ruska.

Medzinárodní vyšetrovatelia totiž tvrdia, že lietadlo Boeing 777 zasiahla raketa ruskej výroby odpálená z lokality na východe Ukrajiny, ktorý vtedy ovládali promoskovskí militanti.

Rusi vedia, že klamú

Rusko akúkoľvek účasť na incidente od začiatku vyšetrovania popiera.

Ako prvá v pondelok vypovedala Ria van der Steenová, ktorá prišla o otca Jana a nevlastnú matku Nell. Pred súdom na margo Ruska citovala ruského spisovateľa Alexandra Solženicyna, keď uviedla: "Klamú. Vieme, že klamú a oni vedia, že vieme, že klamú."

Dodala, že ňou lomcujú pocity "pomsty, nenávisti, hnevu a strachu". Povedala, že si uvedomuje, že jej príbuzní sú mŕtvi, ale nemôže uzavrieť proces lúčenia sa s nimi, "kým tí, ktorí sú zodpovední za ich smrť, nebudú uznaní vinnými za to, čo urobili".

Peter van der Meer povedal sudcom, že po zostrelení lietadla a po smrti svojich troch malých dcér Sophie (12), Fleur (10) a Bente (7) a bývalej manželky Ingrid už nemá "život ani budúcnosť".

Vo svojej výpovedi pred súdom vyjadril nádej, že po vypočutí si jeho príbehu budú páchatelia cítiť naliehavosť vyjadriť sa, aby "sa mohli pozrieť do zrkadla a nemuseli klamať svojim deťom alebo vnúčatám o tom, čo urobili 17. júla 2014".

Van der Meer vyhlásil, že po smrti svojich dcér prestal oslavovať sviatok sv. Mikuláša. "Je to sviatok pre deti. Už nemám chuť to oslavovať. Nemám deti," povedal.

Zlá predtucha pasažiera

Ďalší svedok, Robbert van Heijningen, ktorý prišiel o brata Erika, švagrinú Tinu a ich 17-ročného syna Zegera, uviedol, že páchatelia vedeli, že "strieľajú na zraniteľné civilné lietadlo - ako na hlineného holuba, bez najmenšej šance".

Sander Essers, ktorého brat Peter, švagriná Jolette Eusinková a ich dve deti - Emma (​​20) a Valentijn (17) boli zabití pri tragédii, pred súdom vypovedal, že jeho brat mu 20 minút pred odletom telefonoval s tým, že má "zlú predtuchu". "Vyčítam si, že som jeho predtuchu nebral vážne. Mám kvôli tomu bezsenné noci," povedal Essers.

Austrálčanka Vanessa Rizková, ktorej rodičia Albert a Maree sa lietadlom malajzijských aerolínií vracali z dovolenky v Európe, uviedla, že páchatelia "si za svoje ohavné činy zaslúžia trest".

"Ako by sa cítili páchatelia, keby to boli ich blízki? Ako by na to (prezident Vladimir) Putin a jeho skorumpovaná ruská vláda reagovali," uviedla Rizková prostredníctvom videohovoru z Austrálie.

Raketa vystrelená z územia separatistov

Podľa tvrdení Moskvy tragédiu lietadla zavinili ukrajinské úrady, pretože po vypuknutí konfliktu v roku 2014 odmietli uzavrieť vzdušný priestor nad Donbasom.

Medzinárodný vyšetrovací tím pritom dospel k záveru, že raketa, ktorá zostrelila let MH17, bola vypálená z územia ovládaného separatistami, a to z protivzdušného systému BUK, ktorý bol do ukrajinského Donbasu prepravený zo susedného Ruska, kam bol následne prevezený späť.