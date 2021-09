Kandidát na nemeckého kancelára je pripravený vládnuť so Zelenými

Scholz je v súčasnosti ministrom financií v kabinete Angely Merkelovej.

5. sep 2021 o 16:10 TASR

BERLÍN. Sociálny demokrat zo strany SPD a kandidát na kancelára Olaf Scholz je v prípade úspechu v septembrových parlamentných voľbách pripravený vytvoriť vládnu koalíciu so stranou Zelených. Scholzove nedeľňajšie vyjadrenie citovala agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Scholz podľa vlastných slov nemal o tejto strane, s ktorou plánuje spolupracovať, nikdy žiadne pochybnosti. "Chcel by som vládnuť spoločne so Zelenými. Pracoval som s nimi v rôznych vládach, či už v spolkovej, alebo krajinskej vláde v Hamburgu," povedal pre nemecký denník Der Tagesspiegel.

"Sme odlišnými stranami s rôznymi cieľmi, no máme aj mnoho spoločného," dodal Scholz, ktorý je v súčasnosti ministrom financií v kabinete Angely Merkelovej.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Merkelová kritizuje Scholza za to, že neodmietol koalíciu s Ľavicou Čítajte

V posledných prieskumoch verejnej mienky SPD na čele so Scholzom vedie pred konzervatívnym blokom CDU/CSU. Kandidát konzervatívcov na nového nemeckého kancelára Armin Laschet bol pritom na tento post v posledných mesiacoch favoritom.

Ak sa SPD tento náskok podarí do volieb udržať, pre sociálnych demokratov, ktorí posledné roky zažívali viacero volebných neúspechov na krajinskej i spolkovej úrovni, by to bol pozoruhodný obrat, komentuje DPA.

Agentúra DPA pripomenula, že nemecké volebné prieskumy v zásade odrážajú názor voličov v čase prieskumu a nie sú prognózou výsledku volieb. Nemci sa podľa analýz rozhodujú na poslednú chvíľu, čo inštitútom pre výskum verejnej mienky zhoršuje kvalitu predpovede.