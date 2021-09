Bol pri útoku na Kapitol, QAnon Shaman prijal dohodu o vine a treste

Chansley súhlasil s prijatím odporúčaného trestu odňatia slobody vo výške 41 až 51 mesiacov.

3. sep 2021 o 21:43 TASR

WASHINGTON. Američan Jacob Chansley, ktorý sa zviditeľnil počas januárového vpádu do Kongresu v oblečení šamana s rohmi a kožušinou, sa priznal k vine a čaká na vymeranie výšky trestu. V piatok o tom informoval denník The New York Times.

Bývalý herec a člen amerického vojenského námorníctva, ktorý sám seba nazýva QAnon Shaman, v piatok absolvoval virtuálne pojednávanie na federálnom súde vo Washingtone.

"Ste v skutočnosti vinný?" spýtal sa sudca Royce Lamberth.

"Áno, Vaša ctihodnosť," odpovedal Chansley pokojným hlasom.

41 až 51 mesiacov namiesto 20 rokov

Tento akt bol súčasťou dohody o vine a treste. Chansley súhlasil s prijatím "odporúčaného trestu" odňatia slobody vo výške 41 až 51 mesiacov.

Formálne bude odsúdený 17. novembra. Pôvodne mu teoreticky hrozilo až 20 rokov za mrežami.

Fotografia Jacoba Chansleyho poskytnutá políciou. (zdroj: TASR/AP)

Televízia CNN pripomenula, že Chansley bol obvinený zo šiestich federálnych zločinov. Priznal sa len k jednému z najzávažnejších obvinení. Išlo o marenie práce Kongresu.

V rámci dohody o vine a treste Chansley súhlasil so zaplatením 2000 dolárov ako náhrady za škodu spôsobenú Kapitolu. Okrem toho mu ale ešte môže hroziť pokuta až do výšky 250-tisíc dolárov.

Chansley vraj stratil dôveru v Trumpa

Muž narodený v roku 1988 ako Jacob Anthony Angeli Chansley okrem prezývky QAnon Shaman vystupoval aj pod menom Jake Angeli. Patril medzi stúpencov krajne pravicovej konšpiračnej teórie QAnon, ktorá tvrdí, že Donald Trump vedie tajnú vojnu proti celosvetovému liberálnemu kultu pedofilov uctievajúcich satana.

Chansley medzičasom vyhlásil, že "stratil dôveru v pána Trumpa".

V súvislosti s nepokojmi v Kapitole bolo celkovo obvinených takmer 600 ľudí. Násilný dav stúpencov bývalého prezidenta 6. januára vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť.