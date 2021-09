V detstve ich zneužívali, teraz obete žalujú cirkvi aj skautov

V New Yorku môžu obete zneužívania retrospektíve žalovať násilníkov.

3. sep 2021 o 19:10 Valentín Lužák

ALBANY, BRATISLAVA. David Ferrick mal len desať rokov, keď si ho jeden z katolíckych kňazov z lokálnej farnosti zatiahol do svojej súkromnej spálne. Vyzliekol sa do spodného prádla a Ferricka požiadal, aby spravil to isté. So zmäteným a vydeseným chlapcom si potom ľahol do postele a sexuálne ho obťažoval.

Ferrick teraz, po vyše štyridsiatich rokoch, vystupuje ako svedok v prípade proti svojmu niekdajšiemu kňazovi, píše britský denník BBC.

Šancu nájsť spravodlivosť mu poskytol zákon amerického štátu New York z roku 2019, takzvaný Child Victims Act - CVA (zákon detských obetí, pozn. red.) ktorý obetiam sexuálneho obťažovania poskytol dvojročné okno začať občianske spory v prípadoch, ktorým uplynula premlčacia doba.

Tieto dva roky vypršali v auguste. Za ten čas súdy evidujú takmer 11-tisíc žalôb. Medzi obvinenými sú hlavne náboženské inštitúcie, mládežnícke organizácie a školy, no žaloby boli podané aj na britského princa Andrewa či speváka Boba Dylana.

Mnoho obetí sexuálneho zneužívania sa však napriek tomu spravodlivosti nedočká. Ak si nemôžu dovoliť právnikov alebo v čase zneužívania boli už plnoletí, CVA im nepomôže.

Skutok bol premlčaný

V USA až jedno z piatich dievčat a jeden z trinástich chlapcov zažijú v detstve sexuálne obťažovanie. Množstvo obetí sa s týmito traumatickými zážitkami vysporiadava dlhé roky a silu o nich hovoriť nájdu až v neskoršom veku.

Podľa neziskovej organizácie Child USA, obete sexuálneho násilia na deťoch o svojich traumách prehovoria v priemere až vo veku 52 rokov.