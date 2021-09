Spojené štáty sa cestovateľom neotvorili. Turisti prečkávajú v Chorvátsku aj v Turecku

Únia sa nedočkala úľav, pravidlá chce sprísniť.

3. sep 2021 o 19:23 Lukáš Onderčanin

NEW YORK, BRATISLAVA. Ešte začiatkom júna americký prezident Joe Biden avizoval, že počas leta by sa mohli pandemické opatrenia na vstup do Spojených štátov uvoľniť. Európania by tak mohli ísť navštíviť rodinu či voľne cestovať po USA. Na zmene pravidiel mal pracovať expertný tím Bieleho domu.

Vzájomnú dohodu mal uľahčiť aj prístup Európskej únie, ktorá vstup cestujúcim z USA povoľuje, podobne ako väčšina členských štátov.

Ani po troch mesiacoch sa však jednoducho do USA nedá dostať a aj Slováci cestujúci za oceán musia využívať medzery v pravidlách. Navyše aj zhovievavosť EÚ sa zrejme čoskoro skončí – rada Európskej únie odporučila členským štátom, aby pre zvýšený počet nakazených obmedzili vstup cestujúcim zo Spojených štátov.

Do USA cez Bermudy

Spevák Martin Harich musel pre prácu na muzikáli v New Yorku cestovať do Spojených štátov počas pandémie niekoľkokrát.

Pracovné cesty donedávna nespadali do výnimky, jedinou možnosťou tak bolo stráviť dva týždne pred cestou do USA mimo schengenského priestoru. Vstup do USA z väčšiny krajín mimo Schengenu je s testom možný a to napriek horšej epidemickej situácii aj nižšej zaočkovanosti.