Rumunská vláda čelí možnému rozpadu pre spory v koalícii

Jedna z menších strán vypovedala podporu premiérovi.

2. sep 2021 o 21:38 TASR

BUKUREŠŤ. Rumunská vládnuca centristická koalícia čelí možnému rozpadu po tom, ako jedna z menších strán vypovedala podporu premiérovi Florinovi Cituovi. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.

Vládnu krízu spustilo odvolanie ministra spravodlivosti Steliana Iona, ktorého nominovala strana USR-PLUS. Tá vo štvrtok oznámila, že začala zbierať podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú dať hlasovať o vyslovení nedôvery premiérovi Cituovi.

Na prípadné zosadenie kabinetu by však USR-PLUS potrebovala spolupracovať s opozičnými sociálnymi demokratmi.

Analytici preto neočakávajú, že by kríza mohla vyústiť až do predčasných parlamentných volieb. Spory v koalícii by však mohli výrazne ohroziť program vlády zameraný na zníženie deficitu štátneho rozpočtu a boj proti pandémii koronavírusu.

Cituova vláda, tvorená jeho Národnou liberálnou stranou (PNL), alianciou USR-PLUS a Demokratickým zväzom Maďarov v Rumunsku (UDMR), sa k moci dostala po voľbách z decembra 2020.

Premiér Florin Citu je podľa Reuters politický nováčik, ktorého však podporuje centristický prezident Klaus Iohannis. Citua čaká tento mesiac vnútrostranícke hlasovanie, v ktorom sa uchádza o post predsedu strany PNL.