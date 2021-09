V Prahe zisťujú prítomnosť covidu na školách testovaním vzoriek z kanalizácie

Má ísť o lacnejšie riešenie ako testovanie žiakov antigénovými testami.

2. sep 2021 o 19:28 TASR

PRAHA. V niekoľkých školách v českej metropole Praha začali odoberať vzorky z kanalizácií, aby tak včasne zistili, či sa v školách šíri koronavírus. Takýto spôsob testovania je lacnejší ako testovanie samotných žiakov, informovala vo štvrtok spravodajská televízia ČT24.

Osoby nakazené koronavírusom vylučujú vírus z tela aj týždeň predtým, ako sa u nich prejavia prvé príznaky nákazy. Školy preto môžu zistiť, či sa tam nešíri koronavírus a včas prijať potrebné opatrenia.

Vzorky z kanalizácie odoberajú technici, ktorí na to používajú špeciálne zariadenie. Vzorky následne pošlú do laboratória, kde ich otestujú. Výsledky testov by pritom škola mala mať k dispozícii už na druhý deň.

V prípade, ak sa v odpadovej vode objaví prítomnosť koronavírusu, bude musieť škola vykonať PCR testy u všetkých svojich žiakov a zamestnancov. Túto metódu školy zvolili, pretože je lacnejšia ako testovanie žiakov antigénovými testami.

"Jeden odber z kanalizácie stojí desaťtisíc korún (394 eur) a robí sa dvakrát týždenne. Ak má škola napríklad tisíc žiakov, je to výrazne lacnejšie ako antigénové testovanie," uviedol starosta metskej časti Praha 9 Tomáš Portlík.

Školy o dva mesiace vyhodnotia výsledky takéhoto testovania. Ak sa táto metóda osvedčí, začnú ju využívať aj ďalšie pražské základné či materské školy alebo dokonca aj domovy dôchodcov.

Práve u detí do veku 17 rokov je pritom zaočkovanosť veľmi nízka – okolo 11 percent, a preto u nich hrozí vyššie riziko nákazy.

V Česku sa v stredu do školských lavíc vrátil takmer milión žiakov základných a približne 400 000 žiakov stredných škôl. Žiakov 2. až 9. tried školy v prvý deň otestovali antigénovými testami.