Pozostatky hurikánu paralyzovali New York, voda zaplavila aj metro

Na extrémne zrážky nebolo mesto pripravené.

2. sep 2021 o 17:59 Lukáš Onderčanin

V New Yorku padol takmer storočný rekord v množstve zrážok. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK, BRATISLAVA. Jose Dominguez z Amerického Červeného kríža sa ešte pred víkendom presunul z New Yorku do Louisiany na juh USA.

Spolu so skupinou dobrovoľníkov sa chystal pomáhať ľuďom počas hurikánu Ida, ktorý v nedeľu večer južné pobrežie USA zasiahol.

„Chystáme lôžka, dávame na ne prikrývky. Máme tu hygienické balíčky aj 68-tisíc porcií jedla, určených každému, kto do našich úkrytov príde,“ vravel pred víkendom pre CBS2.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj keď hurikán Ida juh USA nešetril, napokon bude pomoc Červeného kríza zrejme potrebovať aj Dominguezove domovské mesto New York.

Pozostatky hurikánu totiž na severovýchode Spojených štátov spôsobili nezvyčajne výdatné záplavy aj tornáda, paralyzovali dopravu vrátane newyorského metra a vyžiadali si najmenej štrnásť obetí.

Hurikánová sezóna je pritom ešte len v polovici.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/r4nSu7WBy2E

Paralyzovaný Manhattan

Do stanice metra na križovatke Siedmej avenue a 28. ulice v centre newyorského Manhattanu začala voda najskôr tiecť cez výťahy. Následne prúdy vody prerazili kanalizáciu a začali zaplavovať celé nástupište.