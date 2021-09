Búrka Ida pripravila v USA o život najmenej deväť ľudí, bol medzi nimi aj dvojročný chlapec

Idu sprevádzal vietor s rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu.

2. sep 2021 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Minimálne deväť ľudí prišlo o život po prívalových povodniach na severovýchode Spojených štátov. Tie nastali v dôsledku tropickej búrky Ida, ktorá zasiahla túto oblasť.

Ako informoval spravodajský portál BBC s odvolaním sa na miestne médiá, medzi obeťami je aj dvojročný chlapček.

Guvernéri štátov New Yorku a New Jersey vyhlásili výnimočný stav a starosta New Yorku Bill De Blasio označil výčiny počasia ako „historické“. V newyorskom Central Parku napadlo v priebehu hodiny najmenej osem centimetrov zrážok.

Takmer všetky linky metra v New Yorku museli zatvoriť a všetkým vozidlám s výnimkou pohotovostných zakázali premávať sa po cestách. Pozastavených bolo taktiež mnoho letov a železničných liniek z New Yorku a New Jersey.

Americká Národná meteorologická služba vyhlásila povodňovú pohotovosť v New Yorku, Brooklyne, Queense a častiach Long Islandu, a vydala výstrahy pred tornádom pre časti Massachusetts a Rhode Islandu.

„Uprostred večere som začul zurčanie, v našej kúpeľni vytekala voda zo sprchového žľabu. Išiel som do technickej miestnosti skontrolovať hlavné vodovodné potrubie, a keď som sa vrátil do obývačky, bola tam asi stopa vody (približne 30 centimetrov). Neuveriteľné, ako rýchlo to pritieklo,“ podelil sa o skúsenosť obyvateľ New Yorku George Bailey.

Ida už začiatkom týždňa napáchala rozsiahle škody v americkom štáte Louisiana. Mnohé komunity možno niekoľko týždňov zostanú bez elektriny, keďže Ida spustošila rozvodnú sieť. Bez elektriny zanechala celé mesto New Orleans a tisícky ďalších obyvateľov Louisiany. Niektoré miesta tiež čelia problémom s pitnou vodou.

Ida sa prehnala Louisianou a Mississippi 16 rokov po ničivom hurikáne Katrina. Tá si v roku 2005 vyžiadala 1800 obetí. Idu sprevádzal vietor s rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu, neskôr zoslabla z úrovne hurikánu na tropickú depresiu.