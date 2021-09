ECDC neodporúča podávať tretiu dávku vakcíny proti covidu v bežnej populácii

Brusel 2. septembra (TASR) - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok vyzvalo krajiny, aby sa v boji proti novému koronavírusu zamerali na prvotný vakcinačný program a nie na podávanie tretej dávky očkovacej látky.

Tú viaceré krajiny začali používať s cieľom zastaviť šírenie nákazlivejšieho variantu delta. Informovala o tom agentúra AP.

ECDC uvádza, že schválené vakcíny proti covidu sú "v súčasnosti vysoko účinné" pri obmedzovaní dosahov ochorenia COVID-19.

