KĽDR odmietla tri milióny vakcín, v krajine vraj nezaznamenali žiadnu nákazu

Rusko viackrát ponúklo Severokórejčanom vakcínu Sputnik V.

2. sep 2021 o 13:48 SITA

PCHJONGJANG. Kórejská ľudovodemokratická republika požiadala o presmerovanie takmer troch miliónov dávok proti ochoreniu COVID-19 z iniciatívy COVAX do iných štátov.

Ako uvádza spravodajský portál BBC, potvrdila to Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá zastrešuje spomenutú iniciatívu.

Uvedený počet vakcín bol pridelený pre severokórejských obyvateľov, no tamojší režim usúdil, že očkovacie látky od čínskej spoločnosti Sinovac by vzhľadom na globálny nedostatok vakcín mali putovať do krajín, ktoré ich potrebujú viac.

KĽDR dosiaľ podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nezaznamenala žiadny prípad koronavírusu na svojom území. Otestovali desaťtisíce ľudí, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb s chrípkou a inými chorobami s podobným priebehom a príznakmi, no všetky výsledky boli negatívne.

Severokórejské orgány svojsky zareagovali na vypuknutie pandémie koronavírusu. Ešte v januári minulého roka KĽDR uzatvorila svoje hranice a dokonca obmedzila kontakty so spojencami, napríklad s Čínou a Ruskom.

KĽDR neodmietla vakcíny proti koronavírusu prvý raz. V júli sa vzdala zásielky približne dvoch miliónov dávok očkovacích látok od spoločnosti AstraZeneca pre obavy z možných vedľajších účinkov.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v rovnakom období novinárom povedal, že Rusko viackrát neúspešne ponúklo Severokórejčanom vakcínu Sputnik V.

KĽDR vyjadrila pochybnosti o účinnosti očkovania proti ochoreniu COVID-19. Tamojšie štátne médiá často informujú o prípadoch zo Spojených štátov a Európy, keď sa u zaočkovaných ľudí po vakcinácii vyskytli nežiaduce účinky.