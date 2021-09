WHO: Posilňovacie dávky by nemali smerovať pre zdravých ľudí, ale do rozvojového sveta

Po viac ako dvoch mesiacoch bol prvý raz zaznamenaný globálny pokles nových prípadov.

2. sep 2021 o 10:06 SITA

