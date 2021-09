Dobré ráno: Vojna v Afganistane sa skončila a výsledok je rozpačitý

Z územia Afganistanu odišli aj všetci Spojenci.

1. sep 2021 o 23:08 Nikola Šuliková Bajánová, Matúš Krčmárik, Adam Blaško

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=e2xza-10cc53d-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Chceli dosiahnuť stabilitu v regióne a zabrániť rozmachu teroristických skupín, ktoré by ohrozovali celý svet.

V pondelok odletela z Afganistanu posledná vojenská jednotka, stiahli sa aj všetci spojenci a tým sa skončila najdlhšia vojna, ktorú Američania viedli.

Rozpačitý záver, ktorému predchádzalo takmer neuveriteľne rýchle ovládnutie krajiny Talibanom, teraz vyvovála veľa otázok, ako ďalej?

Prezident Biden už odpoveď má a nielen o nej sa rozpráva Nikola Šuliková Bajánová so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME Matúšom Krčmárikom.

Zdroj zvukov: CNBC, BBC, CNN

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského v utorok prepustili na slobodu a už nie je stíhaný pre korupciu. Generálna prokuratúra zrušila Pčolinskému obe obvinenia z prijímania úplatku aj z podplácania. O zrušení obvinenia nerozhodol generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa sám z prípadu pre niekdajšiu spoluprácu s Pčolinským vylúčil. Zastupoval ho prvý námestník Jozef Kandera. Kandera obvinenie zrušil napriek tomu, že vyšetrovanie bolo vo svojej záverečnej fáze a dozorový prokurátor spisoval obžalobu na súd. Kandera zároveň zrušil aj obvinenie z podplácania podnikateľovi a konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi.

Zrušenie obvinení Vladimíra Pčolinského poukázalo podľa šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára na ich nezákonnosť. Dodal, že pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svedkov malo pokračovať, Sme rodina by začala s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách.

Policajný prezident Peter Kovařík sa v utorok vzdal svojej funkcie. Na poste skončí k 15. septembru. Urobil tak po tom, ako ho krajská prokuratúra v Bratislave obvinila zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Od Kovaříkovho nástupu do funkcie NAKA za pol roka rozložila významné korupčné skupiny. Medzitým však inšpekcia ministerstva vnútra v spolupráci s SIS odhalila troch svedkov kajúcnikov, ktorí výpovede manipulovali. Vyšetrovanie viedlo k neúspešnej akcii na ich zatknutie a dnes je Kovařík obvinený, že túto akciu úmyselne pozastavil, aby im pomohol ujsť. Kovařík sa bráni a obvinenia odmieta. Odchádza preto, lebo obvinený policajný prezident nie je podľa neho dobrým príkladom.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil v utorok stíhanie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka v kauze Gorila. Zrušil aj stíhanie Ľubomíra Arpáša a jeho manželky Dany v tejto kauze. Vec bola pritom na Najvyššom súde, keďže ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podala mimoriadne dovolanie, a to pre nevzatie Haščáka do väzby. Hromadné rušenie stíhaní rozladilo okrem iných aj viacero politických strán. OĽaNO Žilinkov krok považuje za neštandardný, Richard Sulík očakáva, že generálny prokurátor svoj postoj aj počínanie prokuratúry vo veci Pčolinského ešte vysvetlí. Veronika Remišová zase hovorí, že prokurátori obišli súdy a to podľa nej vzbudzuje oprávnené pochybnosti.

Všetkých 28 ľudí, ktorých v pondelok evakuovali slovenskí vojaci z Afganistanu, prešlo bezpečnostnými previerkami. Momentálne sa nachádzajú v karanténnom stredisku v Humennom. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Evakuovaní ľudia majú priame väzby na Slovensko, v lietadle boli najmä ženy, deti a študenti. Už predtým sa k nám podarilo priviezť 24 osôb, medzi nimi bolo 16 Slovákov a osem Afgancov, ktorí so Slovenskom spolupracovali.

Odporúčanie

Dnešným odporúčaním je epizóda podcastu The Argument o tom, či nás spasí povinné očkovanie. V skutočnosti ani tak nerozoberá, či prikázať očkovanie alebo nie, ale zaoberá sa množstvom spojených problémov, ktoré autority musia riešiť, aby takéto nariadenie zafungovalo naozaj všade a neurobilo viac škody ako úžitku.