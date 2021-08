Vojna sa skončila, no v Afganistane ostáva mnoho neznámych

Američania ešte cez víkend v Afganistane útočili, v utorok odišli.

31. aug 2021 o 13:56 Matúš Krčmárik

KÁBUL, BRATISLAVA. Keď v utorok ráno vzlietlo lietadlo s americkým veľvyslancom Rossom Wilsonom z letiska v Kábule, po afganskej metropole sa začali ozývať výstrely.

Tentoraz nešlo o znak blížiacich sa bojov, militantné hnutie Taliban oslavovalo definitívne ovládnutie krajiny.

S Wilsonom odleteli aj poslední americkí vojaci a kontrolu nad Afganistanom tak po dvadsiatich vojnových rokoch preberá Taliban. "Ľudia sa nemusia obávať výstrelov, ide o zvuk radosti. Naša krajina konečne získala plnú nezávislosť," cituje denník Wall Street Journal hovorcu Talibanu Zabiulláha Mudžahída.

Američania ešte pred utorňajším odchodom, ktorého termín stanovil prezident Joe Biden na jar, evakuovali z krajiny viac ako 123-tisíc ľudí. Nešlo len o amerických občanov, ale aj o ľudí, ktorí spojeneckým vojskám v posledných dvoch desaťročiach pomáhali.

Hlavne, že sa končí vojna

Šoféri, tlmočníci či ľudskoprávni aktivisti. Tí všetci sa obávali, že po návrate džihádistov k moci by mohli byť ohrozené ich životy. Taliban im síce sľúbil milosť, ale do istej miery je za tým aj fakt, že noví vládcovia potrebujú ľudí so skúsenosťami zo štátnej správy a nielen z bojiska.

Z krajiny napriek tomu už prichádzajú správy o prenasledovaní ľudí, ktorí pomáhali zvrhnutej vládnej moci.

Aj mnohí Afganci, ktorí priamo nepodporujú Taliban, však dúfajú, že hnutie splní sľuby z posledných týždňov a neobnoví režim z rokov 1996 až 2001, ktorého súčasťou bolo prísne uplatňovanie islamského práva šaría. Kľúčové pre mnohých je, že sa konečne skončila vojna.