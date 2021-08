Tisícky Američanov môžu po hurikáne Ida zostať bez elektriny niekoľko týždňov

Ida zanechala v Louisiane a Mississippi bez elektriny viac ako milión domov a podnikov.

31. aug 2021 o 9:43 SITA

NEW ORLEANS 31. augusta (SITA/AP) - Komunity v americkom štáte Louisiana čelia po hurikáne Ida novému problému, a to že možno na niekoľko týždňov zostanú bez elektriny. Ida spustošila rozvodnú sieť v štáte, pričom zanechala bez elektriny celé mesto New Orleans a tisícky ďalších obyvateľov Louisiany. Niektoré oblasti tiež utrpeli značné záplavy a štrukturálne poškodenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stretnutie s Bidenom

„Určite existuje viac otázok ako odpovedí. Neviem vám povedať, kedy bude obnovená elektrina. Neviem vám povedať, kedy budú odstránené trosky a vykonané opravy. Viem vám ale povedať, že budeme každý deň tvrdo pracovať na tom, aby sme poskytli toľko pomoci, koľko môžeme,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v pondelok guvernér štátu John Bel Edwards.

Bel Edwards, guvernér susedného Mississippi Tate Reeves a starostovia postihnutých miest a obcí sa v pondelok virtuálne stretli s prezidentom Joeom Bidenom, aby ho informovali o následkoch hurikánu a prediskutovali s ním pomoc od federálnej vlády. Biden uviedol, že úzko koordinujú svoje úsilie so štátnymi a miestnymi orgánmi.

Záchranári na člnoch, v helikoptérach a nákladných autách v pondelok priviezli do bezpečia stovky ľudí a v ťažko postihnutých oblastiach plánujú ísť aj od dverí k dverám, aby sa uistili, že sú všetci v poriadku. V štáte tiež pôsobia elektrikárske tímy.

Guvernér uviedol, že v Louisiane je v teréne 25-tisíc pracovníkov, ktorí pomáhajú obnoviť prívod elektriny, a ďalší sú na ceste. Dôsledky hurikánu na rozvodnú sieť sú podľa jeho slov „katastrofické“ a príslušné orgány tvrdia, že by mohlo trvať týždne, než v niektorých oblastiach obnovia elektrinu.

Hurikán Ida

Keď sa Ida v nedeľu prehnala oblasťou, do ktorej prišla na 16. výročie hurikánu Katrina, s vetrom o rýchlosti 240 kilometrov za hodinu, zanechala v Louisiane a Mississippi bez elektriny viac ako milión domov a podnikov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ida uvrhla New Orleans do tmy. Mesto pred hurikánom zachránili hrádze Čítajte

Hurikánu, ktorý už zoslabol na tropickú depresiu, tiež pripisujú najmenej dve úmrtia.

Americká Agentúra na ochranu životného prostredia vydala v pondelok v súvislosti so stavom po hurikáne núdzové výnimky pre palivo pre Louisianu a Mississippi s okamžitou platnosťou, ktoré sa skončia 16. septembra.

Niektoré miesta tiež čelia problémom s pitnou vodou. Výpadok zaznamenalo 18 vodných systémov, čo postihlo viac ako 312-tisíc ľudí. Pre ďalších 14 systémov, ktoré sa týkajú 329-tisíc ľudí, platí varovanie prevariť vodu.