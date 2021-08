Mexická národná garda zastavila stovky migrantov smerujúcich do USA

Národná garda zadržala počas zásahu približne 80 ľudí.

31. aug 2021 o 7:22 TASR

MEXIKO. Príslušníci mexickej Národnej gardy v pondelok na juhu krajiny zastavili niekoľko stoviek prevažne stredoamerických migrantov vrátane detí, smerujúcich do USA. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Násilné zaobchádzanie

Skupinu migrantov, ktorú tvorili Salvádorčania, Hondurasania, Guatemalčania a Haiťania, zachytili podľa polície na ceste v juhomexickom štáte Chiapas. Podľa policajného zdroja desiatky príslušníkov Národnej gardy zablokovali cestu a počas zásahu zadržali približne 80 ľudí.

Zhruba 700 migrantov vyrazilo v sobotu na sever z mesta Tapachula, ležiaceho neďaleko hraníc s Guatemalou. Počet ľudí takzvanej karavány sa však v dôsledku policajných operácií postupne zmenšoval.

Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva člena mexického Národného inštitútu pre migráciu, ktorý s pomocou príslušníkov Národnej gardy schmatol jedného migranta a zrazil ho na zem, pričom ďalší člen gardy ho kopal do tváre. Samotný inštitút konanie svojich pracovníkov odsúdil, informovala agentúra Reuters.

Biden avizoval humánnosť

Migranti, ktorým sa podarí vyhnúť zadržaniu, sa často v tejto oblasti uchýlia do komunít a neskôr sa pokúsia preskupiť a pokračovať v ceste, píše AFP.

Po príchode amerického prezidenta Joea Bidena do Bieleho domu, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, došlo k prílevu nelegálnych migrantov smerujúcich do oblasti pri južných hraniciach Spojených štátov.

Mexická vláda v snahe zastaviť migrantov nasadila pozdĺž svojich južných i severných hraníc viac ako 27-tisíc príslušníkov bezpečnostných síl.