WHO dopravila na sever Afganistanu zdravotnícke potreby

Postačujú na pokrytie základných potrieb viac ako 200-tisíc ľudí.

30. aug 2021 o 17:58 SITA

DUBAJ. Lietadlo poskytnuté pakistanskou vládou priviezlo do Afganistanu lieky a zdravotnícke potreby, ktoré zaslala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Ako informovala WHO, pondelková zásielka bola prvou dodávkou zdravotníckych potrieb, ktorá pristála v Afganistane od vtedy, čo krajinu ovládlo hnutie Taliban.

Lietadlo po odlete z Dubaja pristálo v Mazár-e Šarífe, hlavnom meste provincie Balch, ktoré padlo do rúk Talibanu deň pred Kábulom 14. augusta.

WHO uviedla, že dodávka zahŕňa traumatologické a pohotovostné zdravotnícke súpravy, ktoré postačujú na pokrytie základných potrieb viac ako 200-tisíc ľudí, ako aj na ošetrenie 6 500 pacientov s úrazmi.

Zásoby budú podľa organizácie distribuovať do 40 zdravotníckych zariadení v 29 provinciách Afganistanu.

Lietadlo so zásobami naložil logistický tím WHO v medzinárodnom humanitárnom centre v Dubaji. WHO uviedla, že „spoľahlivý humanitárny letecký most je naliehavo potrebný".

„Teraz sa začína náročné humanitárne úsilie zamerané na uspokojenie potrieb desiatok miliónov zraniteľných Afgancov, ktorí zostávajú v krajine," dodala agentúra.