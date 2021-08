Ida spustošila Louisianu, tragédia z Katriny sa nezopakovala

Hurikán môže zhoršiť aj pandemickú situáciu.

30. aug 2021 o 18:05 Lukáš Onderčanin

Hurikán Ida poškodil viaceré budovy v centre New Orleans. (Zdroj: TASR/AP)

NEW ORLEANS, BRATISLAVA. Hotely vo Francúzskej štvrti v centre amerického mesta New Orleans väčšinou bývajú plné turistov. Cez víkend ich však zaplnili domáci obyvatelia. Vo vestibule jedného z hotelov strávila víkend aj Angela Williamsová, 55-ročná vodička autobusu. Chcela sa totiž cítiť bezpečnejšie.

Presne šestnásť rokov po ničivom hurikáne Katrina zasiahol americký štát Louisiana a prístavné mesto New Orleans ešte silnejší hurikán Ida. Katrina si v roku 2005 vyžiadala vyše 1800 obetí a spôsobila nielen v meste škody za rekordných 125 miliárd dolárov.

Dom Angely Wiliamsovej vtedy až do výšky troch metrov zaplavila voda. V nedeľu večer Williamsová dúfala, že mesto sa z tragédie poučilo a nové protizáplavové systémy ľudí ochránia. „Pri minulom hurikáne to nefungovalo,“ vraví pre New York Times.

Louisianu tentoraz zasiahol vietor s rýchlosťou až 240 kilometrov za hodinu, viac ako milión ľudí zostalo bez elektriny a mnohé budovy na pri pobreží sú poškodené. Katastrofa z roku 2005 sa však zrejme nezopakovala.

Zničené ulice aj odstavené nemocnice

Obchod rodiny Karnofských v centre New Orleans patril medzi posledné historické budovy pripomínajúce džezovú históriu tohto mesta – židovská rodina tu v roku 1913 prichýlila mladého Louisa Armstronga, z ktorého sa neskôr stal najznámejší jazzový hudobník New Orleans. V nedeľu budova obchodu zmizla – hurikán štvrtej kategórie celú budovu sfúkol.

Viaceré oblasti New Orleansu sú zničené – cesty zasypali popadané stromy aj elektrické vedenie. Hurikán zničil aj jednu z rozvodných veží, ktorá spadla do rieky. Obnoviť dodávky elektriny v New Orleanse tak môže trvať aj niekoľko dní.