Život mi pri operácii zachránil ošetrovateľ, tvrdí pápež

Pápež podstúpil v júli operáciu, pri ktorej mu odobrali časť hrubého čreva.

30. aug 2021 o 16:25 TASR

VATIKÁN.Pápež František v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu COPE povedal, že mu pri júlovej operácii hrubého čreva zachránil život ošetrovateľ. V pondelok o tom informovali agentúry APA a ANSA.

"Zdravotný brat mi zachránil život. Bol to muž s množstvom skúseností. Je to po druhý raz, keď mi zdravotný brat alebo sestra zachránili život. Prvýkrát sa to stalo ešte v roku 1957," povedal pápež v rozhovore, ktorý v celej dĺžke odvysielajú v stredu.

Článok pokračuje pod video reklamou

František ešte dávnejšie povedal, že v mladosti mu jedna zdravotná sestra zmenila liečbu ťažkého zápalu pľúc, čím zásadne prispela k jeho uzdraveniu.

​Osemdesiatštyriročný pontifik v nedeľu 4. júla podstúpil operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva.

Tesne po zákroku talianske médiá informovali o tom, že úkon sprevádzali komplikácie, čo vtedy Vatikán poprel. Hlava katolíckej cirkvi bola v rímskej klinike Gemelli celkovo desať dní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na podujatia s pápežom je prihlásených okolo 46-tisíc ľudí Čítajte

Vatikán počas tohto obdobia akékoľvek špekulácie o jeho zlom zdravotnom stave nepotvrdil. V najnovšom rozhovore pápež reagoval aj na špekulácie, podľa ktorých sa pre zdravotné problémy plánuje v blízkej budúcnosti vzdať úradu.

"Keď je pápež chorý, tak sa vždy zdvihne vietor alebo orkán konkláve," uviedol František, ktorý narážal na zbor kardinálov, ktorí volia nového pápeža.

Františka v najbližších dňoch a týždňoch čaká pomerne náročný program. V nedeľu 12. septembra bude slúžiť omšu na záver 52. Medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti.

Ešte v ten istý deň odcestuje na Slovensko. Pápež počas svojej štvordňovej návštevy navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.