Koronavírus sa opäť šíri Európou, WHO hovorí o troch dôvodoch nárastu

Dosiaľ zaregistrovali viac ako 64 miliónov potvrdených prípadov a 1,3 milióna obetí.

30. aug 2021 o 14:59 SITA

BRATISLAVA. Zvýšené šírenie koronavírusu v Európe je „veľmi znepokojujúce“. V pondelok to konštatovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zároveň vyzvala na posilnenie očkovania.

Informuje o tom spravodajský portál Euronews.

Tri faktory

Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge povedal novinárom, že s blížiacim sa koncom leta je epidemická situácia naprieč regiónom s 53 krajinami, ktoré monitoruje, „zmiešaná“ s „viac ako 10-percentným nárastom prípadov“ v 14-dňovom období.

„Toto zvýšené šírenie je hlboko znepokojujúce, najmä v súvislosti s nízkou zaočkovanosťou prioritných populácií vo viacerých krajinách,“ uviedol s tým, že niektoré krajiny „začínajú pozorovať zvýšený nápor na nemocnice“ a „výnimočne prudký nárast prípadov“ registrujú na Balkáne, Kaukaze a v stredoázijských krajinách.

Počas minulého týždňa tiež zaznamenali „11-percentný nárast úmrtí v regióne“.

Dosiaľ v regióne zaregistrovali viac ako 64 miliónov potvrdených prípadov a 1,3 milióna úmrtí, pričom do 1. decembra by podľa WHO mohlo v súvislosti s pandémiou prísť o život ešte ďalších 236-tisíc ľudí.

Nárast prípadov a úmrtí dávajú do súvislosti s tromi faktormi - delta variantom vírusu, ktorý je už dominantný v 15 krajinách, uvoľnením protipandemických opatrení a sezónnym nárastom cestovania.

Očkovanie sa spomalilo

Európska kancelária WHO zároveň zdôraznila, že „vakcíny sú cestou k opätovnému otvoreniu spoločností“, no upozornila, že v „posledných šiestich týždňoch“ sa očkovanie spomalilo. To pripisujú „nedostatočnej výrobe, nedostatočnému prístupu a nedostatočnej akceptácii vakcín“.

V krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami v regióne je plne zaočkovaných len 6 percent ľudí a v niektorých krajinách má dokončené očkovanie iba každý desiaty zdravotnícky pracovník.

Podľa Klugeho stabilizácii situácie bráni nedôvera ľudí v súvislosti s vakcínami a popieranie vedy. Zároveň pritom upozornil, že slabá zaočkovanosť by mohla znovu zvýšiť počet prípadov a úmrtí a viesť tiež k vzniku nových variantov.

WHO preto vyzvala úrady, aby sa zamerali na údaje o zaočkovanosti podľa populačných skupín a zaviedli „cielené opatrenia na komunitnej úrovni“ na zvýšenie zaočkovanosti.

Školáci sú viac chránení

Kluge v súvislosti s blížiacim sa koncom leta pripomenul, že zároveň prichádza aj začiatok školského roka a vyzval krajiny, aby opätovne otvorili školy, pričom pripomenul, ako uplynulých 20 mesiacov deťom uškodilo.

Narozdiel od vlaňajška, „sme však teraz v pozícii, že ich vieme udržať v bezpečí“, poznamenal a vyzval krajiny, aby zaviedli očkovacie stratégie zamerané na učiteľov, ďalší školský personál a deti nad 12 rokov, najmä ak majú iné zdravotné problémy.

Školám zároveň odporučil, aby zaviedli ďalšie opatrenia, vrátane sociálnych rozostupov, nosenia rúšok a pravidelného testovania zamestnancov i žiakov.