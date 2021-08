Hurikán Nora po sebe zanechal najmenej jednu obeť, zoslabol na tropickú búrku

Ďalších sedem ľudí je nezvestných.

30. aug 2021 o 8:56 SITA

MEXIKO. Tropická búrka Nora ďalej bičuje pobrežie Kalifornského zálivu silným dažďom aj po tom, ako zoslabla z hurikánu prvej kategórie, ktorý pozdĺž mexického tichomorského pobrežia spôsobil záplavy a zosuvy pôdy.

Podľa úradov si Nora vyžiadala najmenej jednu obeť a ďalších sedem ľudí je nezvestných.

Nora okolo nedeľného poludnia zoslabla z hurikánu prvej kategórie po tom, ako nakrátko zasiahla pevninu a vrátila sa nad more, kde pokračovala smerom k úzkemu zálivu.

Napriek tomu, že v nedeľu večer už ledva dosahovala silu tropickej búrky, meteorológovia varovali, že silný dážď aj naďalej predstavuje nebezpečenstvo pre oblasti pozdĺž zálivu.

Podľa amerického Národného centra pre hurikány by mala Nora do pondelkovej noci zoslabnúť na tropickú depresiu. Jej pozostatky by však ešte počas týždňa mohli priniesť výdatné dažde do juhozápadnej časti USA.

V nedeľu večer Noru sprevádzal vietor s maximálnou rýchlosťou 65 kilometrov za hodinu a pohybovala sa rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu na severo-severozápad. Jej centrum bolo asi 155 kilometrov juhovýchodne od Los Mochis.

Úrady v mexickom štáte Jalisco informovali o úmrtí španielskeho tínedžera po tom, ako sa v sobotu v noci čiastočne zrútil hotel v Puerto Vallarta. Jedna žena je nezvestná po tom, ako voda odniesla jej auto. Záplavy podľa úradov zničili asi 500 domov a dvaja ľudia v dôsledku zosuvov utrpeli zranenia.

Mexické námorníctvo tiež pátra po šiestich rybároch zo štátu Guerrero, ktorí sa stratili na mori.